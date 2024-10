Jutgen dos joves per violar una noia a la discoteca Miracle de Mataró

Arxiu - Seu de l'Audiència de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

Dos joves s'enfronten a 15 anys de presó cadascun per la presumpta violació a una noia durant la matinada del 13 de febrer del 2022 en un dels banys de la discoteca Miracle de Mataró (Barcelona).

Al judici que s'ha celebrat aquest dijous a la Secció 7 de l'Audiència Provincial de Barcelona, la noia ha recordat que el dia dels fets es va trobar amb els dos acusats, que coneixia per amics en comú, i que, com se sentia molt a gust i estaven tontejant, va sorgir la conversa d'un trio, en les seves paraules: "Vaig cedir, vaig acceptar, vaig dir que sí i vam acabar en un bany".

La noia ha reconegut que les relacions sexuals es van iniciar de forma consentida, però que va arribar un moment en què va dir que ja no volia continuar, que volia parar i que ho va manifestar "entre dues i tres vegades", arribant a empènyer-ne un de ells.

"Em vaig quedar bloquejada"

"El que tenia davant meu em pressionava sobre les espatlles i em sentia acorralada. No podia sortir. No em podia aixecar. Em vaig quedar bloquejada. Hi va haver un moment que vaig sentir que aporreaven la porta, per a mi va ser una via d'escapament", ha explicat en referència al moment en què una de les cambreres va intentar entrar al bany, aconseguint que un dels nois obrís la porta.

Per part seva, els dos acusats, que s'han negat a respondre les preguntes de l'acusació particular, han coincidit amb la noia en el seu relat fins al moment en què van entrar al bany.

El primer ha manifestat que les relacions sexuals van ser consentides en tot moment i ha dit, textualment, que en cap moment va escoltar a la jove demanar-los que paressin ni que l'empenyés: “Al contrari, quan ens van enxampar va manifestar que li hagués agradat arribar al final de tot, que s'havia quedat amb ganes”.

Així mateix, tots dos han dit que durant les relacions sexuals, que segons ells van ser consentides i que han descrit com a "suaus", no van veure malestar a la víctima, que no va plorar fins una estona més tard, i que en cap moment van usar la força durant l´acte sexual.

Han expressat que quan la cambrera va trucar a la porta la noia va riure i que la seva reacció va ser evitar que la gent pogués deduir el que allà estava passant perquè ella tenia parella en aquell moment, encara que la víctima ho ha negat.

La cambrera que va trucar a la porta per primera vegada, abans que un porter l'obrís per segona vegada, ha assegurat que, quan van obrir va veure la noia asseguda al vàter amb el vestit baixat i que per això va trucar a seguretat i que, després, la noia va trencar a plorar dient "que ella no volia, que ella no volia, que volia amb un".

En la mateixa línia, una amiga de la noia ha expressat que la va perdre de vista durant una estona i que quan la va veure de nou la va reprendre, i ella va contestar "a tu no t'han tancat al lavabo i t'han violat" i que va haver de convèncer-la per anar a l'hospital, on es va adonar que tenia una ungla trencada.

La víctima té un relat "persistent i coherent"

La psicòloga especialitzada en violència que va atendre la noia ha manifestat que la víctima va anar també a una psicòloga privada, que va prendre fàrmacs antidepressius i que va haver de deixar la feina a causa d'aquests fets que li van causar "insomni i malsons on venia un dels moments que defineix com a fastigosos i inhumans".

L'especialista ha insistit que el "relat, el discurs i la simptomatologia encaixa dins de les peculiaritats de cada dona sobre els fets denunciats, fins i tot l'evolució que ha anat fent", una afirmació que els pèrits de part que van emetre un informe a instàncies de la defensa han intentat desmuntar argumentant que no se li va fer cap prova psicomètrica ni escales de validesa per mesurar l'honestedat i la sinceritat de les seves respostes.

Tot i això, després de practicar-se tota la prova, la fiscalia sosté que el relat de la jove "persistent i coherent" i que ni en la declaració prestada en fase d'instrucció ni en la vista de judici oral ha caigut en contradiccions, assumint fins i tot que les relacions sexuals es van iniciar de forma voluntària.

El ministeri públic demana 15 anys de presó com a autor i cooperador necessari d'un delicte de violació comesa per l'acció conjunta de dues o més persones, a més de la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de la noia o comunicar-s'hi durant 10 anys per temps superior a la condemna i que la indemnitzin amb 30.000 euros pels danys morals causats.

Per part seva, l'acusació pública nega que existís un ànim espuri per part de la defensada i, encara que manté la mateixa petició de pena privativa de llibertat que el Ministeri Fiscal, eleva la indemnització fins als 40.000 euros.

La defensa demana la seva absolució

La defensa dels dos acusats ha sol·licitat la seva absolució, encara que subsidiàriament ha demanat que, en cas de ser condemnats, s'apliqui l'atenuant de dilacions indegudes per paralitzacions al procés judicial.

Segons la lletrada, no hi ha proves concloents per enervar la presumpció d'innocència dels seus defensats i ha insistit que la víctima podria haver-se sentit avergonyida o haver pensat "altres, tinc una parella fora, hauré de donar explicacions del que he fet”.