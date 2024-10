El nou escàndol de Rosa Peral: acusada d'ordenar una brutal agressió a la presó

La condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral Data: 11/03/2020.

Rosa Peral, l'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona condemnada a 25 anys de presó per l'assassinat de la seva parella, Pedro Rodríguez, torna a ser al centre de la polèmica. Segons ha informat ElCaso.com , Peral ha estat acusada d'organitzar una brutal agressió contra una funcionària de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, on compleix condemna.

L'incident va tenir lloc el 21 de juliol passat i, segons els primers informes, Peral hauria pagat amb tabac i drogues per instigar l'atac. Les declaracions de diverses internes i els informes penitenciaris apunten que Peral podria estar darrere d'aquesta violenta agressió, en què la funcionària va ser asfixiada i li van arrencar diversos flocs de cabell.

Una venjança després de les reixes

El motiu darrere de l'atac hauria estat una represàlia per una sanció que se li va imposar a Peral, cosa que li va impedir fer una activitat al centre. Segons les internes, Peral hauria expressat el seu menyspreu per les funcionàries, desitjant-los la mort i afirmant que "haurien de ser triturades en un contenidor d'escombraries". Tot i que aquestes declaracions encara no han estat confirmades oficialment, les investigacions assenyalen Peral com la instigadora de l'atac, que va ser executat per una altra reclusa que va intentar asfixiar la treballadora penitenciària.

Aquest no és el primer incident violent en què es veu involucrada Rosa Peral des que va ser empresonada per l'assassinat de Pedro Rodríguez, a qui va matar juntament amb el seu còmplice Albert López el maig del 2017.