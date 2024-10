Condemnat a presó un veí de l'Escala per cobrar la pensió del pare mort durant 20 anys

L'acusat va reconèixer els fets i va acceptar una condemna de dos anys de presó - Fotomuntatge de Canva Pro

Un veí de l'Escala va cobrar dues pensions de manera fraudulenta durant gairebé vint anys, segons informa Diari de Girona. Entre l'agost del 1997 i l'abril del 2016, aquest home va rebre 204.896 euros corresponents a dues pensions de l'Institut Social de la Marina que havien de ser per al seu pare, mort el juliol de 1997. Al llarg d'aquest temps, l'entitat bancària no en va fer cap control de vida, cosa que va permetre que l'acusat continués cobrant indegudament un total de 30.196 pessetes mensuals.

L'acusat era l'única persona autoritzada per gestionar el compte del seu pare, del qual retirava diners regularment i també feia transferències i domiciliacions. L'Institut Social de la Marina va descobrir la irregularitat el 2016, encara que no va quedar clar al judici a l'Audiència de Girona com es va detectar el frau. Una funcionària de l'Institut va explicar que aquesta entitat no té competències per fer controls de vida, i que aquesta responsabilitat recau als bancs. Possiblement, va ser un control rutinari de pensionistes més grans de cent anys el que va permetre identificar el cobrament indegut.

Disputa pel pagament de la indemnització

Durant el judici, l'acusat va reconèixer els fets i va acceptar una condemna de dos anys de presó, cosa que evitarà el seu ingrés a la presó. Tot i això, es va mostrar en desacord amb la multa i la indemnització exigida, que podria superar els 309.000 euros. La defensa argumenta que l?Estat té mecanismes per controlar aquest tipus de situacions i que, en cas de condemna, l?entitat bancària hauria d?assumir la responsabilitat subsidiària.

L'entitat financera implicada era una caixa de pensions que va ser adquirida el 2012 per un banc, que ara s'enfronta a una reclamació de responsabilitat civil. El banc, no obstant, nega qualsevol responsabilitat, al·legant que no tenia relació amb la caixa en el moment en què van passar els fets. Tot i això, l'acusació sosté que, en adquirir la caixa, el banc va assumir tant els actius com els passius, incloent-hi la negligència en la falta de control.

El tribunal haurà de decidir no només sobre la condemna a l'acusat, sinó també sobre la responsabilitat del banc en aquest cas.