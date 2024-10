Els Bombers rescaten tres excursionistes que s'havien perdut a la Vall de Boí

Tres agents dels Bombers. Foto: Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat han rescatat "en bon estat" tres excursionistes a la Vall de Boí (Alta Ribagorça) que estaven fent la ruta Carros de Foc i als quals no s'havia pogut localitzar.

En un comunicat publicat aquest dilluns 7 d'octubre, han explicat que els excursionistes van sortir del refugi Ventosa i Calvell i es desplaçaven cap al refugi Estany Llong i, en veure que no arribaven, cap a les 21.39 del diumenge 6, el guarda del refugi va avisar els bombers.

Els efectius del Grup d'Actuacions Especials (Grae) de la Seu d'Urgell i Valls (Tarragona) van començar el recorregut en sentit contrari a la ruta prevista, des del refugi Estany Llong, i cap a les 2.26 d'aquesta matinada els han escoltat .

Una hora més tard han arribat al punt on els excursionistes s'havien extraviat, a la zona del barranc de Contraix, a uns 2.300 metres d'altitud.

En aquella zona havia plogut i els desapareguts presentaven símptomes de "principi d'hipotèrmia i estaven exhausts" i, en veure que les condicions no eren òptimes per desplaçar-los, van muntar un punt on refugiar-los i passar-hi la nit amb efectius de bombers.

A primera hora d'aquest dilluns 7 d'octubre, la Unitat de Mitjans Aeris ha activat l'helicòpter amb efectius Grae de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) i un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i han assistit els excursionistes i els han traslladat al refugi Estany Llong, on es quedaran per recuperar-se.