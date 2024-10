Demanen 15 anys de presó per a l'acusat de violar una menor a Cerdanyola

Un moment de sessió d'aquest 7 d'octubre. Foto: Europa Press

La Fiscalia demana 15 anys de presó per a l'acusat de violar una menor de 15 anys després d'emborratxar-la durant la nit de Halloween del 2022 a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) al judici que ha començat aquest dilluns 7 d'octubre a l'Audiència Provincial de Barcelona .

Els pares de l'adolescent han explicat que la nit dels fets van reprendre la seva filla perquè, després d'assistir a un botelló per celebrar la nit de Halloween, va arribar a casa més tard de l'hora límit que ells li havien fixat i que l'adolescent, enfadada, va marxar de casa.

"Com que tenim una aplicació de mòbil en què la podem seguir, la vam ubicar i vam anar a buscar-la el meu marit i jo", ha explicat la mare, que va localitzar la seva filla en un botellón però, en veure-la, l'adolescent va començar a córrer i va apagar el telèfon mòbil, que no va poder tornar a encendre perquè no sabia la nova contrasenya, ja que recentment l'havien canviat després de reparar el telèfon.

Trobada en un banc

"Vam donar notícia a una patrulla de la Guàrdia Urbana que l'estàvem buscant. Li vam dir com anava vestida i no en vam tenir més notícia", ha explicat el pare, fins que els Mossos d'Esquadra els van trucar per telèfon per informar-los que havien localitzat una noia que podria ser la seva filla en estat de semiinconsciència en un banc i que la traslladarien al CAP de Ripollet.

En arribar, pràcticament al mateix temps que l'ambulància, van veure la seva filla en una llitera que, entre sanglots, repetia "m'han penetrat, m'han penetrat, m'han penetrat", segons han explicat els pares, motiu pel qual els sanitaris van activar el protocol previst per a casos d?agressió sexual i la van traslladar al?Hospital Parc Taulí.

L'agent de Mossos que va instruir la investigació ha declarat que la noia va explicar en fase d'instrucció que va conèixer un home al bar Punta Cana de Cerdanyola amb què va estar bevent alcohol i que "va sortir de l'establiment i aquest senyor la va seguir, va estar amb ella, i en un moment donat la va portar a un lloc apartat, li va abaixar la roba i va mantenir accés carnal”.

El Ministeri Públic sosté en el seu escrit que la menor va arribar a perdre el coneixement durant l'agressió sexual i que va recuperar la consciència quan el processat "li mullava el front amb aigua en una font propera" i la va deixar, amb el mòbil a les mans, al banc on va ser trobada per la policia.

El mosso instructor de la investigació ha afegit que en una roda de reconeixement la menor va assenyalar de forma "molt ràpida" el sospitós, a qui la policia coneixia per tenir antecedents per delictes de la mateixa índole: "Aquest", els va indicar.

Condemnat

En el moment dels fets l'acusat estava en règim de semillibertat, ja que havia estat condemnat a 7 anys de presó per la Secció 8 de l'Audiència de Barcelona el 2017 per una agressió sexual a una altra de menor el 2015, segons recull l'escrit d'acusació del Ministeri Públic.

La menor, que pateix diversos trastorns, ha prestat declaració sense confrontació visual amb l'acusat ia porta tancada, a petició de l'acusació particular, i acompanyada de la mare.

Segons la progenitora, des del dia dels fets la jove experimenta agressivitat, pateix malsons i consumeix marihuana, un fet que ha derivat en una depressió per la qual ha hagut de rebre tractament: “Ha estat un malviure des de llavors, ha estat un malviure ".

El pare, visiblement afectat, ha explicat que des de llavors la seva filla sent “aprensió” cap a les figures masculines, arribant a no poder tocar-la.

L'única cambrera del bar Punta Cana ha assegurat que aquella nit l'acusat, que coneix des de fa 9 anys encara que ha negat que siguin amics, no va estar acompanyat de cap dona, tampoc per una adolescent, un fet que tant el fiscal com l'acusació particular han posat en dubte, i ella ha respost que "estic segura que cap menor va estar al local".

El cuiner del bar, parella de la cambrera, també ha manifestat que coneix el processat perquè és un client habitual, però ha negat que hi hagués dones en aquella franja horària a l'establiment, a excepció d'una parella que coneixia.

S'enfronta a 15 anys

A més dels 15 anys de presó, el fiscal demana 10 anys de llibertat vigilada, 15 anys d'inhabilitació especial per fer oficis o activitats, ja siguin remunerats o no, que suposin contacte amb menors d'edat un cop complerta la pena privativa de llibertat i que indemnitzi la menor amb 35.000 euros pels danys morals causats.

L'acusació particular sol·licita la mateixa condemna que el ministeri públic, mentre que la defensa de l'acusat en demana l'absolució.

Per la seva banda, l'acusat prestarà declaració a la segona i última sessió del judici, que se celebrarà el proper divendres 11 d'octubre.