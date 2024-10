Roben 3.000 euros a Jordi Basté mentre menjava una paella: Així va ser la ràpida captura del lladre!

Fotomuntatge de Jordi Basté - Canva Pro - carotur de Getty Images

Divendres passat al migdia, mentre Jordi Basté gaudia d'una paella en un conegut restaurant del port d'Arenys de Mar, un lladre va robar tot el que tenia al cotxe. El desconegut es va emportar objectes valorats en 3.000 euros del vehicle del reconegut periodista, líder de la ràdio en català a RAC1. En assabentar-se del robatori, Basté va trucar al 112, cosa que va portar els Mossos a iniciar una investigació immediata.

Segons explica Elcaso.cat , els investigadors van revisar ràpidament les càmeres de seguretat de la zona i van aconseguir identificar el presumpte lladre. La geolocalització d'un dels objectes robats, un iPad, va ser crucial per localitzar el delinqüent a Canet de Mar, on intentava amagar-se.

Els Mossos d'Esquadra van detenir un noi de 22 anys, de nacionalitat nigeriana, per aquest acte furtiu. Segons l'atestat policial, el cotxe estava obert, i per això només se li imputa un delicte de furt. Gràcies a la ràpida actuació dels Mossos, Basté va poder recuperar tots els objectes sostrets —una bossa amb roba del Festival de Sitges, l'iPad, els AirPods i la cartera— en un temps rècord de dues hores.

El lladre, que tenia més de trenta antecedents penals i una ordre d'allunyament per presumptes abusos sexuals a Madrid, s'havia instal·lat al Maresme per cometre robatoris. Després de passar la nit a la comissaria, va ser posat a disposició del jutge, que el va deixar en llibertat amb càrrecs. La història va tenir un desenllaç positiu: Jordi Basté no només va recuperar les pertinences, sinó que també va agrair la celeritat dels Mossos.

Després de l?ensurt, el periodista va compartir una imatge d?una paella al port d?Arenys al seu compte d?Instagram, celebrant que tot havia quedat en un mal tràngol.