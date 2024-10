A judici per estafar una parella d'avis a Barcelona i matar-los a punyalades després de ser descobert

Marcos Fuentes, acusat de matar brutalment una parella d'ancians després d'estafar-los, enfronta cadena perpètua mentre surten a la llum els seus mètodes foscos - EP

Avui, 7 d'octubre, comença a l'Audiència de Barcelona el judici contra Marcos Fuentes, un home acusat d'assassinar brutalment una parella d'avis després d'estafar-los durant mesos. El cas, que ha commocionat Barcelona, podria concloure amb una sentència de presó permanent revisable, segons la petició de la Fiscalia.

Els fets van passar el 2019, quan Fuentes, que treballava com a comercial, va enganyar Manuel i Piedad, una parella de 83 i 84 anys, venent-los productes ortopèdics a preus abusius, segons detalla Elcaso.cat . Al llarg de diversos mesos, va aconseguir treure'ls més de 16.000 euros. Tot i això, quan els avis van descobrir que els havia robat la targeta de crèdit de Manuel i el van confrontar, la situació va fer un gir brutal. Fuentes els va clavar quinze punyalades a cadascun i va escapar del domicili amb algunes de les seves joies, segons detalla l'acusació de la Fiscalia.

Un criminal reincident

El modus operandi de Fuentes no va acabar amb l?assassinat. Segons informen fonts de la investigació, l'acusat va continuar estafant altres avis fins i tot després del brutal crim. Convencia les víctimes, la majoria persones grans i vulnerables, perquè compressin productes innecessaris a preus tan elevats que molts es van veure obligats a demanar crèdits per pagar-los.

Les proves que el vinculen a l'assassinat van ser descobertes pels Mossos d'Esquadra, que van trobar factures per valor de 9.000 euros a nom de Fuentes a casa de les víctimes.

Un pla encara més macabre

Durant la investigació, les cerques a Google de Fuentes van revelar un pla encara més fosc: buscava informació sobre com drogar persones amb burundanga, cosa que suggereix que tenia intencions de cometre més crims. Finalment, quan va ser detingut, va intentar suïcidar-se ingerint una gran quantitat d'aquesta droga, però va sobreviure després de passar cinc dies en coma.

El judici per l'assassinat de Manuel i Piedad marca un moment clau per fer justícia a les víctimes i detenir un home que hauria seguit estafant i possiblement matant més persones grans si no hagués estat capturat.

El fiscal qualifica l'acusat de "monstre"

El fiscal Félix Martín, que ha qualificat de "monstre" l'acusat, i la lletrada de l'acusació particular han sol·licitat en els seus respectius escrits dues penes de presó permanent revisable per delictes d'assassinat amb traïdoria i acarnissament per a la facilitació i evitació del descobriment comissió d'un altre delicte.

"El que va fer això és un monstre, no és un acte impulsiu de matar, és un comportament criminal planificat, consistent en un abús econòmic creixent sobre unes víctimes vulnerables, traduït i culminat amb un assassinat a sang freda en presència dels dos junts" , ha dit Martín.

A més, a la sol·licitud d'aquesta condemna, les acusacions sumen la petició de 2 anys i 7 mesos de presó per un delicte continuat d'estafa i 10 anys més per dos delictes de robatori amb violència i demanen que l'acusat indemnitzi el fill dels morts amb 300.000 euros ia cadascuna de les dues nétes amb 100.000 euros pels perjudicis i danys morals causats.

"Tres anys d'investigació m'han portat a presentar aquest escrit d'acusació", ha precisat Martín, un document que ha definit, textualment, com a terrible i que serà la seva línia de sortida davant la prova que es practicarà fins dilluns que ve 14 d'octubre , per finalitzar el judici el dimarts 15 doctubre amb el lliurament de lobjecte i la deliberació del jurat popular.