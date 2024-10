Demanen 4 anys per l'atropellament mortal d'un jove que anava en patinet per Empuriabrava

Arxiu - La mare del noi que va morir atropellat a Empuriabrava (Girona) quan conduïa un patinet, Mónica Hernández, i els advocats Daniel Vosseler i Álvaro Machado a Barcelona el 7 de febrer de 2022 - EUROPA PRESS - Arxiu

La Fiscalia demana quatre anys de presó i una multa de 6.480 euros per a l'acusat d'atropellar mortalment un noi que circulava en patinet a Empuriabrava (Girona) el 2021 i fugir.

A l'escrit d'acusació, avançat per 'El Periódico, el Ministeri Públic sosté que cap a les 6.08 hores del 10 d'octubre del 2021, l'acusat circulava amb el seu vehicle per Avenida Marinada de la localitat d'Empuriabrava (Girona) a una velocitat de 71 km/h, malgrat que la via està senyalitzada amb una velocitat màxima de 50 km/h.

En aquell moment va topar amb la víctima, un jove de 19 anys que circulava amb el patinet i que "ometent les més elementals mesures de precaució en la seva conducció es va incorporar a l'esmentada via sense respectar el senyal de stop que estava en aquesta cruïlla" , assenyala la Fiscalia, que precisa que el noi anava vestit de negre i sense elements reflectors.

L'acusació pública sosté que l'acusat circulava amb una "falta absoluta d'atenció a les circumstàncies de la via", ja que mig segon abans de la col·lisió va accelerar al màxim i va ser el sistema de frenada automàtica del vehicle el que va detectar el vianant, però la col·lisió va ser inevitable per l'excés de velocitat a què circulava.

La víctima va sortir projectada a gairebé 19 metres del vehicle i finalment va morir l'endemà a l'Hospital Trueta, mentre que l'acusat va baixar del cotxe i, "tot i que era perfectament coneixedor que s'acabava de produir un accident", i que va veure a terra inconscient i amb ferides evidents el jove, se'n va anar del lloc de l'accident i no es va presentar a la comissaria de la Policia Local d'Empúries (Girona) fins gairebé una hora més tard.

Positiu en alcoholèmia

A les 7.22 hores se li va fer una primera prova d'alcoholèmia en què va donar 0,40 mg/l d'alcohol per aire espirat i una segona a les 7.36 en què va donar 0,38 mg/l d'alcohol per litre d'aire espirat , sense que es pugui determinar, diu la Fiscalia, quins eren els símptomes en el moment de la col·lisió.

La Fiscalia demana per a l'acusat, que està privat del dret a conduir vehicles de motor des del 2 de novembre del 2021, una multa de 6.480 euros per un delicte d'homicidi per imprudència menys greu i 4 anys de presó per un delicte contra la seguretat vial per abandonar el lloc dels fets.

Pel que fa a la indemnització que correspon als familiars de la víctima -mare, pare i germà- no se li reclama res, en considerar la Fiscalia que ja han estat indemnitzats per part del Consorci de Compensació d'Assegurances.

Una petició "injusta"

El bufet d'advocats Vosseler, que representa la família del jove mort, ha criticat la petició de la Fiscalia per considerar-la "tan sorprenent com injusta", ja que recorda que el presumpte autor d'aquests fets va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, que es va practicar més d'una hora després, i que va fugir després d'envestir mortalment el noi, que tornava a casa després de complir la jornada laboral.

El lletrat Álvaro Machado ha qualificat la petició de la Fiscalia de benèvola i ha subratllat que "envia un missatge a la societat que matar algú amb un cotxe surt molt barat a Espanya".