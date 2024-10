Polèmica absolució d'un treballador de Stop Okupas acusat d'agredir a un veí del Poble Sec de Barcelona

TSJC - EP

Ajmal Rashid Butt, treballador de l'empresa Stop Okupas, ha estat absolt per la presumpta agressió a un veí de la finca de Magalhães 33 bis, Poble Sec, Barcelona. L'abril d'aquest any, el treballador va agredir amb un cop de puny un habitant de la finca després d'una concentració per exigir el fi de l'assetjament immobiliari que, encara avui dia, estan patint les veïnes del bloc. Al llarg dels últims deu mesos, "les veïnes han patit talls de llum, trencament de la porta de la finca, trencament de baixants, agressions físiques i verbal i sabotatges a les instal·lacions d'aigua, de llum i dels panys per part d'uns matons contractats per la propietat", segons denuncien des del Sindicat de Llogaters.

L'absolució polèmica

Eugenia Canal Bedia, titular del jutjat d'instrucció 2, considera insuficient el vídeo aportat pel veí agredit on s'observa tota la seqüència prèvia al cop de puny. L'agredit és qui grava els esdeveniments, i per tant resulta impossible veure el cop de puny en si mateix, ja que aquest es dona just darrere del seu mòbil. La jutgessa ha ignorat també el testimoni de l'acusació, una veïna del Sindicat de Llogateres que va veure l'agressió des de prop, preferint donar validesa al relat d'un mosso d'esquadra que va admetre trobar-se a 30 metres dels fets i haver vist un "rifi-rafe". Aquest forcejament, relatat pel policia, correspon als moments posteriors a l'agressió, quan el Rashid intenta trencar el mòbil del veí amb una puntada i l'habitant s'interposa per impedir-ho. El recurs a la sentència està en estudi per part de Simón Cava, l'advocat de les veïnes.

Dues denúncies per agressió i una querella per assetjament

Aquesta denúncia per agressió se suma a altres accions legals que les veïnes de la finca han impulsat durant els últims mesos perquè la justícia intervingués en el greu procés d'assetjament que estan patint.

Per una banda, les veïnes van interposar una altra denúncia penal per agressió contra Larbi Hicham Yastomi, administrador únic de Stop Okupas Low Cost SL, qui compareixerà el pròxim 22 d'octubre davant d'un jutge. "El treballador va agredir el febrer un veí de la finca que va gravar els fets. El vídeo és publicat a les xarxes socials", denuncia el Sindicat de Llogaters.

D'altra banda, les veïnes de la finca van interposar una querella per assetjament el mes d'abril contra els tres directius del fons Workki Co-Working, propietat de la finca, i contra l'administrador de Stop Okupas Low Cost. En aquest procediment, dos directius del fons van comparèixer dijous passat davant del jutge que els està investigant.

Els directius han admès tenir un acord amb Stop Okupas i han explicat que malgrat tenir un càrrec societari menor, qui gestiona la finca és Alexander Smirnov, que viu presumptament a Xipre. Yuri Gorbushyn, també investigat i cap d'obra del fons voltor, ha admès en una conversa, gravada per les veïnes, que és Smirnov qui ordena els sabotatges.

El jutge, finalment, ha inclòs les empreses com a investigades i ha sol·licitat a Fiscalia que informi si ordena restablir el servei d'aigua, inutilitzat des de fa sis mesos com a estratègia d'assetjament. Els habitants han lliurat un informe tècnic d'una arquitecta col·legiada que explica l'estat de les instal·lacions d'aigua a causa dels sabotatges duts a terme per la propietat.

Assetjament constant

Mentrestant, l'assetjament continua a la finca. L'últim mes i mig s'han produït un seguit de sabotatges que han deixat dos cops les veïnes sense llum durant diversos dies. "A més, el dimarts 17 un mató de la propietat va intentar rebentar amb un martell i una escàrpia la porta d'entrada de la finca a plena llum del dia. Els matons han sabotejat diverses vegades els panys de les portes d'accés als pisos de la finca. Finalment, han agredit un habitant de la finca i han construït un sostre tapant el pati interior, violant la normativa urbanística. Tot plegat se suma a 10 mesos de constants agressions, tant físiques als habitants, com materials a les instal·lacions de la finca", denuncia el sindicat en un comunicat.

Malgrat les denúncies, querelles penals i una denúncia administrativa, les autoritats no han pres partit en aquest greu cas d'assetjament immobiliari, deixant les veïnes exposades a la violència dels treballadors de Stop Okupas amb qui comparteixen la finca. Gràcies a l'organització i a tot el suport veïnal i del Sindicat de Llogateres, les veïnes resisteixen a les agressions per tal de defensar el dret a l'habitatge davant l'especulació i l'empresa de matons que vol expulsar-les il·legalment.