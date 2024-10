Exploten onze granades de la Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols - Canva Pro - alexsalcedo de Getty Images

Un equip d'especialistes en desactivació d'explosius de l'Armada espanyola, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, ha dut a terme la desactivació i l'explosió controlada d'onze granades de la Guerra Civil. La troballa va tenir lloc entre la cala del Vigatà i la cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols, segons informacions d'ElCaso.cat i confirmacions del cos militar.

La detonació es va realitzar aquest migdia, poc després de la una, quan es va decidir fer una explosió controlada de les magranes, que estaven submergides a uns 12 metres de profunditat. El descobriment va ser realitzat per bussejadors d'una escola local, que van alertar les autoritats. En una reunió prèvia, es va prendre la decisió de fer esclatar les magranes per eliminar qualsevol risc potencial a la zona.

L'operació va comptar amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per garantir la seguretat a l'àrea i evitar incidents. Afortunadament, la desactivació es va dur a terme sense problemes, i els especialistes de l'Armada van recollir tot el material abans de tornar a la base a Cartagena.

L'equip de desactivació, procedent de la base de Múrcia, és responsable d?intervenir en la detecció d'artefactes explosius a la costa catalana. En els darrers anys, s'han trobat diversos explosius de la Guerra Civil i altres conflictes, alguns arrossegats pels corrents marins des de França. Després de neutralitzar el risc, els efectius de l'Armada solen fer reportatges fotogràfics dels artefactes per a una anàlisi posterior. Encara no se sap com van arribar les granades a aquesta ubicació i si han emergit recentment o han estat transportades des d'un altre lloc.