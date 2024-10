Cues quilomètriques a l'AP-7 per l'incendi d'un camió

Una fotografia de les retencions a l'AP-7. Foto: X (@transit)

La circulació de vehicles a l'AP-7 està oberta únicament en un carril des de primera hora del matí d'aquest dijous 10 d'octubre per l'incendi d'un camió produït pocs minuts després de les 3.34 de la matinada a l'altura de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) , mentre que la resta de carrils es mantenen tancats.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha 9,5 quilòmetres de cues cap a Tarragona entre Cerdanyola i Santa Perpètua de Mogoda i 6,5 quilòmetres entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) cap a Girona.

Trànsit, que ja ha activat el servei de grues per retirar el vehicle després d'haver-se apagat el foc (després de l'actuació dels Bombers de la Generalitat), ha recomanat als seus perfils de les xarxes socials que els conductors facin servir l'A-2, la B-40 i la C-58 com a vies alternatives per poder fer els seus desplaçaments alhora que eviten la congestió que encara hi ha.