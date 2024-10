Se suïcida un pres a una cel·la d'aïllament de Puig de les Basses

Arxiu - Passadís d'un dels mòduls de la presó de Puig de les Basses (Girona) - DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA - Arxiu

Un intern de la presó de Puig de les Basses de Girona s'ha suïcidat aquest dijous de matinada a una cel·la d'aïllament, han informat fonts del Govern.

Els metges han intentat reanimar el pres, que no era al programa de prevenció de suïcidis, però no ha estat possible tornar-lo a la vida.

Estava en aïllament provisional per haver presentat resistència violenta al seu mòdul, després que el detectessin i requisessin objectes prohibits en un escorcoll rutinari.