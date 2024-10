Un accident a la Ronda de Dalt provoca talls i retencions en direcció Llobregat

Un accident registrat a la Ronda de Dalt, a l'alçada de la Via Júlia, ha obligat a tallar un carril en direcció Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'incident està generant retencions importants des del Nus de la Trinitat, afectant la fluïdesa del trànsit en aquesta zona clau de Barcelona.

Les autoritats recomanen als conductors extremar la precaució i, en la mesura que sigui possible, buscar rutes alternatives per evitar quedar atrapats a les llargues cues que s'estan formant a la via.