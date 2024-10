El jurat declara culpable l'acusat d'assassinar dos avis a Barcelona el 2019

El TSJC, en fitxer | Europa Pres

El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l'acusat d'estafar, robar i assassinar un matrimoni de gent gran al barri de La Bordeta de Barcelona l'agost del 2019.

El veredicte s'ha fet públic aquest dissabte a la tarda després del judici celebrat aquest mes a l'Audiència de Barcelona, on dimarts l'acusat va negar "rotundament" el crim i va assegurar que tenia una relació molt bona amb les víctimes, que va definir com a bellíssimes persones.

El fiscal, Félix Martín, el va qualificar de "paella de mentides" i, com l'acusació particular, va mantenir la petició de dues penes de presó permanent revisable per cada assassinat amb traïdoria i acarnissament per facilitar i evitar el descobriment d'un altre delicte.

La petició suma 2 anys i 7 mesos de presó per delicte continuat d'estafa i 10 anys més per dos delictes de robatori amb violència, i demana indemnitzar el fill dels morts amb 300.000 euros i cadascuna de les seves dues nétes amb 100.000 euros per perjudicis i danys morals.

El processat (que va respondre a l'acusació particular i la defensa però no al fiscal) va dir que la seva relació amb la parella era "primer comercial i després d'amistat", que els visitava sovint i que se'n va guanyar la confiança però no per lucrar-se aprofitant-se desesperació del marit per l'estat de salut de la seva dona.

El fiscal va insistir que el mòbil del crim va ser la "agònica" situació econòmica del processat i que el seu únic objectiu era aconseguir diners com fos.

A més, va demanar que, si hi ha sentència condemnatòria, es comuniqui a l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat i al Ministeri de Consum perquè valorin "activitats inspectores i sancionadores" que protegeixin gent gran d'aquestes estafes, i va titllar de menyspreable que hi hagi empreses que busquin beneficis exagerats en vendes a col·lectius vulnerables.