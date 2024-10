Robatori fallit: un lladre mor després de caure d'una quarta planta a Barcelona

Carrer Estudiant a Nou Barris. Foto: Google Maps, CanvaPro d'InstaStudio

Un home d'origen georgià va morir aquest diumenge al migdia després de caure des del quart pis d'un edifici al carrer de l'Estudiant, al barri de Nou Barris (Barcelona). Segons ha informat ElCaso , l'home, que presumptament estava robant en un dels pisos del bloc, va patir una caiguda que inicialment el va deixar en estat crític, i finalment va perdre la vida a l'hospital Vall d'Hebron.

Els fets van passar de matinada, quan un veí del número 44 va alertar el 112 després d'observar com el lladre havia accedit a casa seva escalant des del balcó. Moments després, l'home va ser trobat inconscient a terra després de caure des del quart pis. Els serveis d'emergència el van traslladar immediatament a l'hospital, però el seu estat era molt greu, i hores més tard se'n va confirmar la mort.

Segons les primeres investigacions, els Mossos d'Esquadra van identificar l'home, que no era veí del bloc i tenia antecedents per robatoris semblants. Tot i que no va poder ser formalment detingut a causa del seu estat crític, les autoritats ho acusaven d'un delicte de robatori amb força. Els agents van realitzar una inspecció ocular al balcó des del qual va caure, per tal de recopilar proves per a l'informe oficial. La Unitat de Recerca de la comissaria de Nou Barris s'encarregarà d'esclarir els detalls de l'incident i determinar si la víctima està relacionada amb altres robatoris a la zona.

Els robatoris a domicilis, especialment amb força, són un dels delictes més greus a Barcelona, afectant la sensació de seguretat dels veïns. Com a resposta a l'augment d'aquests incidents, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, han implementat dispositius de prevenció per reduir aquest tipus de delictes.