Broma macabra: dos boletaires troben un esquelet fals a un bosc de Santa Susanna

Per sort, ha estat una broma, però l'ensurt no se'l treu ningú. Dos boletaires van trucar als Mossos d'Esquadra després de trobar una caixa amb ossos mentre buscaven bolets en una zona boscosa de Santa Susanna (Maresme).

El que semblaven restes humanes estaven guardades en una caixa tancada amb cadenes, però la van poder obrir per comprovar el que hi havia a dins.

Tot i això, segons informa aquest dilluns 21 d'octubre el digital El Caso, després de les investigacions de la policia de Catalunya s'ha arribat a la conclusió que no és un cadàver, sinó que els ossos són d'un esquelet de plàstic fals, probablement abandonat en aquesta zona per algú malintencionat que volia fer una broma, de mal gust.

Encara que no va ser necessari posar en marxa cap investigació per aclarir com va arribar fins al lloc, els agents dels Mossos el van retirar perquè ningú més passi una mala estona.