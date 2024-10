La Policia Nacional demana ajuda per identificar una dona morta a Girona

La Policia Nacional ha sol·licitat la col·laboració dels usuaris de la xarxa social 'X' per identificar una dona que va ser trobada morta l'agost del 2018 en una masia aïllada de Sant Julià de Ramis, a prop de Girona. Tot i que han passat sis anys des de la troballa, les autoritats encara no han pogut determinar la seva identitat, encara que creuen que, per la seva fesomia, podria ser originària del nord d'Europa.

En un missatge publicat a 'X', la policia s'hi refereix com "La dona del cobert". En el seu missatge, han indicat que "no hem pogut identificar-la i ningú n'ha reclamat la desaparició". El cos va ser descobert el dissabte 4 d'agost del 2018, penjat en un galliner que forma part de la masia, i encara que a la finca hi residien tres persones, cap semblava conèixer-la.

A més, la Policia ha proporcionat detalls sobre l'aparença de la dona: "Menia 161 cm, tenia pell blanca, ulls castanys clars i cabell ros. A més, tenia un tatuatge a l'avantbraç esquerre amb la paraula 'èxit' en hebreu".

Tot i la presència de tres habitants a la masia, ningú havia vist la dona abans, ni es va registrar l'arribada de cap vehicle a la zona, cosa que ha portat les autoritats a sospitar que la seva mort podria haver estat un suïcidi. La manca d'informació i l'absència de denúncies sobre la desaparició han complicat encara més el procés d'identificació.

La Policia Nacional espera que la difusió d'aquesta informació a les xarxes socials pugui ajudar a aclarir el misteri de la identitat de la dona ia donar resposta a un cas que ha estat sense resoldre durant més de sis anys.