Una PlayStation barata a Wallapop: el truc per robar 15.000 euros a un veí de Badalona

La compra d'una PlayStation a bon preu a Wallapop va ser l'entrada a un malson per a un veí de Santa Coloma de Gramenet, que va acabar sent víctima d'una estafa que li va costar més de 15.000 euros. Un veí de Sant Roc, Badalona, ha estat arrestat pels Mossos d'Esquadra com el presumpte estafador, però ha quedat en llibertat després de ser presentat davant del jutjat, segons ha informat ElCaso.com. Aquest individu, de 39 anys, és un professional en l'art de l'extorsió, i fa més de quinze anys que realitza aquesta modalitat d'estafa, aprofitant la por i la pressió psicològica per obtenir grans sumes de diners de les seves víctimes.

L'Estafa de la PlayStation: Així funcionava la seva tècnica

El cas va començar el 2 d'octubre, quan l'estafador va oferir una consola PlayStation per 250 euros a Wallapop, cosa que va atreure l'atenció de la víctima. Després de negociar el preu, tots dos van quedar al barri de Sant Roc, a Badalona, per fer la transacció. Un cop el comprador va entregar els diners, l'estafador li va dir que havien d'anar a Sant Adrià de Besòs per recollir la consola.

A la zona de la Mina, l'home va fingir una sèrie de problemes, incloent-hi la suposada intervenció policial de la consola i la detenció de familiars seus. A partir d'aquí, l'estafador va iniciar una extorsió progressiva, reclamant primer 8.500 euros per pagar "despeses legals" i, posteriorment, sol·licitant més diners mitjançant pressions psicològiques, missatges de WhatsApp i trucades constants. Sense amenaces directes, però amb insistents insinuacions, l'estafador va aconseguir intimidar tant la víctima que aquest li va arribar a pagar un total de 15.000 euros , recorrent als seus estalvis, a préstecs familiars i microcrèdits.

Com els Mossos van aconseguir Aturar-lo

L'extorsionador no va parar fins que va exigir 11.000 euros més. Va ser llavors quan la víctima, sense recursos per continuar pagant, va decidir acudir als Mossos d'Esquadra a Santa Coloma de Gramenet. La policia catalana, després d'investigar els missatges, va ordir un pla per capturar-lo fora del seu entorn a Sant Roc. Simulant ser la víctima, els agents van quedar amb l'estafador davant d'una botiga de segona mà, on el van arrestar quan va anar acompanyat per un altre home, que va ser alliberat després de la declaració.

El detingut és un vell conegut dels Mossos, amb nombrosos antecedents, i és considerat un autèntic “artesà” de l'extorsió. Al llarg de quinze anys ha perfeccionat una tècnica que barreja amenaces vetllades i una interpretació creïble per sembrar la por a les seves víctimes, que moltes vegades no denuncien els fets per por.

Una Cursa d'Estafes sense Conseqüències Greus

Tot i la gravetat dels càrrecs, l'estafador va tornar a quedar en llibertat. Els Mossos creuen que aquest home podria cometre fins a una desena de casos semblants a l'any, encara que les víctimes solen evitar denunciar-ho. Tot i que ha estat detingut diverses vegades, la seva experiència i cura a manejar les amenaces li permeten evadir penes greus.