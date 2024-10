El misteriós cas de Julie Duée, la jove que va aparèixer penjada a Roses

Roses - Aj. de Roses

Julie Duée, mare de tres fills, va desaparèixer sobtadament a Béziers, França, a principis de juliol del 2024. La seva història ha pres un gir tràgic i desconcertant després de ser trobada penjada en un apartament de Roses, Espanya, uns dies després de la seva desaparició. Des de llavors, la seva família, especialment la seva mare, Isabelle, ha enfrontat un dolorós silenci per part de les autoritats, cosa que ha intensificat els seus dubtes sobre la naturalesa de la mort de Julie.

La policia de Béziers va iniciar la investigació en classificar la desaparició de Julie com a inquietant, especialment a causa del seu historial de problemes de toxicomania i salut mental. Tot i això, el 9 de juliol, el mateix dia que es va trobar el seu cos, la investigació va fer un gir inesperat. Una parella que vivia al mateix carrer que Julie, però que no la coneixia, es va presentar a la comissaria i va declarar que, després de veure la trucada a les xarxes socials per trobar-la, l'havien trobat i ella els havia demanat que la portessin a Roses , a unes dues hores amb cotxe de Béziers. Segons la seva versió, la van portar a Roses, però després se'n va anar amb altres persones que va conèixer allà.

Les autoritats franceses van verificar aquesta història i van confirmar que Julie havia viatjat voluntàriament a Roses. Quan es va trobar el seu cadàver, els Mossos d'Esquadra també van trobar evidència que Julie havia estat circulant lliurement a la localitat; es va comprovar que havia utilitzat la targeta per fer compres en un supermercat, on un dependent la va identificar, afirmant que estava acompanyada per un home i es movia sense restriccions. La policia científica i el forense no van trobar signes de criminalitat al lloc de la seva mort, i la versió oficial de la policia de Béziers i els Mossos apunta a un suïcidi. Aquesta teoria, però, és rebutjada per la família de Julie, que sosté que ella no tenia tendències suïcides i es dedicava a cuidar els seus fills. La mare de Julie es pregunta per què hauria decidit acabar amb la seva vida creuant la frontera i recorrent 170 km, i emfatitza que mai havia viatjat a Roses al seu cotxe.

Isabelle, visiblement angoixada, expressa: "Estic totalment perduda. No sé a qui recórrer. No tinc notícies. Ni tan sols tinc el certificat de defunció de la meva filla", explica al mig francès Midi Libre . Aquest desassossec s'accentua en no saber on es troba el cos de Julie, ni poder prendre cap mesura legal a França. Des del descobriment del cadàver, la investigació, que inicialment havia estat oberta per la fiscalia de Béziers, ha passat a les mans de la justícia espanyola.

Les circumstàncies de la desaparició i mort de Julie són alarmants. En els seus darrers missatges, ella havia afirmat que havia estat segrestada davant de casa seva i havia demanat ajuda, expressant que no sabia on era. Tot i aquestes inquietants declaracions, la fiscalia de Béziers ha plantejat la hipòtesi d'un suïcidi, una idea que tant la mare com els amics i els familiars qüestionen fermament. “Per què voldria suïcidar-se i enviar missatges perquè la salvin?”, es pregunta Isabelle en declaracions a France Bleu. La mare recalca que Julie sempre havia estat enfocada als seus fills i la seva felicitat.

La situació es complica a causa de la relació abusiva que Julie mantenia amb la seva exparella, Yoann, que havia estat condemnat per violència i altres ofenses. Isabelle recorda que Julie li havia explicat sobre les amenaces de Yoann, que, malgrat haver estat allunyat per ordre judicial, la seguia perseguint amb por.

El periodista català Matías Crowder està investigant el cas de manera independent i ha expressat el seu escepticisme sobre les versions oficials. Crowder destaca que hi ha massa dubtes al voltant del suposat suïcidi de Julie, especialment considerant els missatges que va enviar abans de morir. La situació ha fet que Isabelle no només demani justícia per a la seva filla, sinó que també exigeixi respostes a les autoritats sobre la investigació que segueix oberta a Espanya.

A mesura que la família de Julie espera respostes, la seva història es converteix en un recordatori esgarrifós dels desafiaments que enfronten les dones en situacions d'abús i violència. La manca de claredat en aquest cas no només afecta els éssers estimats de Julie, sinó que també ressalta la necessitat d'un sistema judicial que actuï amb celeritat i sensibilitat davant d'aquestes tragèdies.