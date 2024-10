Demanen 20 anys per a l'acusat de violar la seva parella a Granollers sota amenaça de mort

Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

La Fiscalia demana 20 anys de presó per a l'acusat de maltractar de manera reiterada la que va ser la seva parella durant quatre anys i amenaçar-la de mort amb un ganivet per forçar-la a mantenir relacions sexuals.

Segons el relat del processat, la parella es va conèixer el 2016 a Sud-àfrica, país d'origen, i el 2018 van decidir, segons ell de manera "conjunta", traslladar-se a viure a Espanya amb la filla de la denunciant.

Ell va viatjar primer per arreglar els papers de totes dues i, al setembre, els va enviar dues cartes d'invitació perquè poguessin instal·lar-se a Espanya fins al desembre, temps que farien servir per legalitzar la seva situació al país.

L'acusat ha assegurat que es van fer parella de fet, que ella va aconseguir una feina com a cambrera i que la relació de parella era "formidable", però que quan els van informar que la documentació de la menor s'havia de demorar un any a causa de la traducció d'un document, les coses van començar a canviar radicalment, en paraules.

Un relat oposat

La víctima, que ha declarat a porta tancada, ha explicat, segons han recollit les parts, que els maltractaments van començar a Sud-àfrica, país on ella ja va sol·licitar una ordre d'allunyament, i que van continuar a Espanya amb més freqüència i intensitat i vinculats al consum de drogues.

Tot i això, ell ha assegurat que la relació va ser bona fins que el juliol del 2020 la denunciant li va comunicar que la relació s'havia acabat: "Em va reunir a casa i em diu que se li havia anat l'amor, que ja no m'estimava. Em vaig quedar gelat”.

Ell ha expressat que es va sentir "utilitzat" i que en comunicar-li que amb la finalitat de la relació també dissoldria l'estatus de parella de fet i la donaria de baixa al padró, ella li va dir que ho denunciaria per maltractaments.

L'acusat, que només ha respost a la seva advocada, ha negat que la maltractés, que obligués la seva parella a mantenir relacions sexuals en contra de la seva voluntat, arribant a amenaçar-la amb un ganivet en una ocasió, que la controlés o que la tanqués amb clau a casa i, per provar-ho, l'entregat un vídeo del Nadal del 2020 en què apareix ell regalant-li una guitarra a ella, que agafa el seu regal emocionada.

Uns vídeos que per al fiscal, Félix Martín, no tenen cap valor probatori, ja que "fins al maltractador més pervers tindrà moments de comportar-se com un ciutadà exemplar".

La presumpta agressió sexual

Sobre un episodi violent esdevingut l'estiu del 2020, ell ha dit que, seguint una tradició sud-africana que consisteix a "beure fins a perdre la consciència", es van posar a beure, que ell se'n va anar a dormir i quan es va despertar la seva parella ja no hi era al domicili.

Passat una estona ha explicat que va rebre una trucada del seu germà preguntant-li si havia agredit sexualment la denunciant, i ell va respondre que no, que estava "tranquil" i que podia acostar-la a una comissaria oa un hospital.

Tot i això, la dona va explicar, segons l'escrit de la fiscalia, que va ser ella qui se'n va anar a dormir després d'ingerir begudes alcohòliques i que ell la va despertar de forma brusca arrabassant-li la manta, la va agafar fortament per un braç i la va portar fins al saló , on la va tirar a terra i, subjectant un ganivet de grans dimensions, la va amenaçar fins a aconseguir tenir sexe amb ella dient: "Com cridis et mato, de veritat que avui et mato, avui pels meus morts no dorms".

Després, ella va escapar per una finestra, perquè ell havia tancat la porta amb clau i va anar en arribar a l'estació de tren de Mataró des d'on va trucar als familiars perquè l'ajudessin.

Aquest relat encaixa amb el testimoni prestat pel germà de l'acusat i la seva cunyada, que a la vista oral han coincidit que van anar a recollir-la a l'estació de tren de Mataró i que estava sota els efectes de l'alcohol, "molt nerviosa i vomitada" i deia que havia estat víctima d'una agressió sexual, encara que no va voler anar al metge ni denunciar i l'endemà va tornar a casa amb la parella.

La fugida

Aproximadament vuit mesos després, el 4 de març del 2021, finalitzada ja la relació, suposadament es va produir un altre episodi violent: la víctima i el processat van quedar a Granollers perquè ella recollís les seves pertinences en una segona residència ubicada a Sant Pol de Mar (Barcelona) ), però en el trajecte amb cotxe, segons el relat de la denunciant, ell la va colpejar a la cara i al cap pel que va fugir fins a la comissaria de la Policia Local i va demanar auxili.

L'agent que la va atendre, que ha declarat en qualitat de testimoni, ha relatat que ella va arribar entre "ploros, molt accelerada, molt espantada", mentre que el metge forense que va emetre un informe de lesions ha corroborat que tenia una contusió cranial compatible amb l'agressió descrita.

El consum de drogues

La Fiscalia sosté que el consum de drogues per part de l'acusat és "el nucli essencial del seu comportament" violent, que va començar a Sud-àfrica i es va anar consolidant en el temps, augmentant-se a Espanya amb insults i vexacions cada cop més freqüents cap a la víctima fins i tot crear una atmosfera irrespirable.

A més, descarta que hi hagi un mòbil espuri, com argumenta la defensa per demanar l'absolució del processat, assenyalant que la víctima ja va manifestar mesos abans a la família que havia patit una agressió sexual i que llavors no va presentar una denúncia.

El fiscal sosté que tant el germà del processat com la cunyada, encara que "no han volgut carregar tintes contra l'acusat" per motius obvis, han reconegut en el judici que li van oferir anar a la policia ia l'hospital i, per això, en les seves paraules , alguna credibilitat li van donar, ja que no van apreciar que fos una elucubració de la víctima.

Per tot això, ha demanat que se'l condemni a 20 anys de presó: 15 pel delicte d'agressió sexual, un per coaccions, 3 per violència habitual en l'àmbit familiar i un per maltractament i que la indemnitzi amb 160 euros.

En la mateixa línia, l'acusació particular ha subratllat que els marcadors de risc dels Mossos d'Esquadra, després de prendre-li declaració en fase d'instrucció, van apreciar una situació objectiva de risc i se li va donar una ordre d'allunyament que s'ha mantingut durant aquests anys i fins a la present data del judici.

Per la seva banda, la defensa ha acusat la víctima de tenir un interès i voler mantenir el seu estatus de parella de fet amb el processat.