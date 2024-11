Ecologistes alerten d'un vessament de purins a Manlleu i exigeixen menys escorxadors

Supòsit abocament de purins a Manlleu (Barcelona) - DEFENSA DEL TER - EP

L'entitat ecologista Grup de Defensa del Ter ha advertit d'un vessament de purins al torrent Poquí de Manlleu (Barcelona), i han reclamat "una reducció i reconversió del sector porcí" a Catalunya.

En un comunicat d'aquest dijous, han assegurat que "el torrent baixava col·lapsat" pels residus i han acusat el sector industrial ramader de tenir sensació d'impunitat davant de la contaminació.

Fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han explicat que van detectar una bretxa al dipòsit d'una granja que contenia aigua de neteja i traces de purins, i que, al moment de la seva inspecció, "no havia abocat".

En declaracions a Europa Press, han assegurat que la granja buidarà el dipòsit, el repararà i durà a terme "una restitució" de l'entorn afectat.

Sector porcí

Els ecologistes han advertit que el sector porcí "és el consumidor d'aigua més gran" de les comarques d'Osona i Lluçanès (Barcelona) i han criticat que --textualment-- sigui una indústria creixent.

En canvi, han exigit plans per reduir el nombre d'animals i la capacitat dels escorxadors i per controlar i recuperar els aqüífers, i han advocat per diversificar les activitats agràries: "Sobren porcs, però falten ramaders".