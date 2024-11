Alerten d'una estafa de falsos voluntaris que demanen diners per als afectadors per la DANA

Creu Roja Soria ha alertat d?una estafa on diverses persones, que es fan passar per voluntàries de l?entitat, demanen diners pels domicilis per als territoris afectats per la DANA.

"Volem informar de manera contundent que cap de les nostres persones voluntàries estan passant per domicilis demanant col·laboració", han advertit des de Creu Roja Soria.

En aquest sentit, han puntualitzat que si algú amb armilla de l'organització, o qualsevol altre tipus d'element acreditatiu, es persona en un domicili, demanant ajuda en nom de Creu Roja, “és una estafa” i “s'ha de denunciar de ser així ".

Alhora, han recordat que des de Creu Roja Espanyola s'han habilitat una sèrie de canals perquè tota la persona que vulgui contribuir ho pugui fer des d'una via fiable, "que garanteix que els seus diners arribin a les persones ia la zona afectada per la DANA" .