Increïble rescat: un home queda atrapat al seu vehicle per les inundacions al Baix Llobregat

El cos de Mossos d'Esquadra ha portat a terme el rescat d'un home que havia quedat atrapat al vehicle en una zona inundada a causa de les intenses pluges provocades per la DANA a la comarca del Baix Llobregat. A través d'un missatge a Twitter, el cos policial ha instat la població a no fer desplaçaments en cas de pluges torrencials ia seguir les instruccions de les autoritats d'emergències, com ara @emergenciescat.

Des de mitjanit fins a les 18.00 hores d'aquest dilluns, el servei d'emergències 112 ha rebut un total de 2.790 trucades relacionades amb les pluges a Catalunya, generant 2.460 expedients. La majoria d'aquestes trucades provenen de les comarques més afectades, i Baix Llobregat (726), Barcelonès (519) i Tarragonès (492) són les més destacades. Tot i això, les autoritats han assenyalat que el nombre de trucades ha disminuït notablement en les últimes tres hores, cosa que podria indicar una millora en la situació.

Per als que necessitin assistència, es recorda que poden contactar amb el 112 per sol·licitar ajut.