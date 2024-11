Talls de trànsit a N-340a i TV-3454 per les inundacions

Un tram de la N-340 a l'alçada de la Ràpita. Foto: Google Maps

La circulació de vehicles per la N-340a a La Ràpita i per la TV-3454 a Deltebre, totes dues a la província de Tarragona, segueix tallada aquest dimarts 5 de novembre per la inundació de les vies arran del temporal que ha afectat la zona .

Pel que fa a la circulació a l'entorn de Valls (Alt Camp), l'A-27 ha estat reoberta amb un carril per sentit després d'haver estat tallada aquest dilluns per un corriment de terra, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT ) en un missatge al seu perfil de la xarxa social X (anteriorment Twitter).

Cal recordar que dilluns passat 4 al matí, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va emetre un avís per temps violent a diverses comarques de les demarcacions de Barcelona i Tarragona, on va decretar un grau de perill màxim.

Des de les Terres de l'Ebre, la situació de pluges i mal temps es va anar desplaçant cap al nord, portant a Protecció Civil de la Generalitat a enviar alertes als telèfons mòbils de la població de les comarques (Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, ...) perquè es mantinguessin a cobert i que no abandonessin les casses ni fessin qualsevol tipus de desplaçament excepte extrema necessitat.