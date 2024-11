Escàndol a les Festes de Sant Narcís de Girona: investiguen violació a una dona sense llar

Mossos d'Esquadra - EP

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un cas de violació ocorregut durant les celebracions de les Fires de Sant Narcís a Girona. La víctima, una dona sense llar, va ser agredida el 25 d'octubre la nit, segons ha avançat SER Catalunya i confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Després de la denúncia, la policia va arrestar un noi de 18 anys, que no compta amb antecedents previs. Tot i que la dona el va reconèixer en una roda d?identificació, el jutge el va deixar en llibertat. La policia manté la investigació oberta i està treballant per localitzar el segon agressor implicat en els fets.

Paral·lelament, la Policia Municipal de Girona va detenir un home que treballava a les fires per presumptament haver realitzat tocaments a una noia a la zona d'atraccions de la Devesa. La detenció es va produir el darrer dia de les festes, després de l'incident que hauria passat en plena zona d'entreteniment. L'acusat està esperant passar a disposició judicial per un delicte d'agressió sexual. No es descarta que puguin sorgir més denúncies en contra.

Aquest doble incident enfosqueix les tradicionals celebracions de Sant Narcís, en què milers de persones van participar durant els nou dies de festa. La policia fa una crida a qualsevol altra possible víctima a presentar denúncia per trobar tots els responsables.