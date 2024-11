VÍDEO ! Denunciat per conduir de forma temerària i sota els efectes de l'alcohol al Bruc

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de camió que transportava mercaderies perilloses i que va ser sorprès conduint de forma temerària i sota els efectes de l'alcohol a la localitat del Bruc. El succés, que va generar una gran preocupació pel risc que implica conduir un vehicle d'aquestes característiques en aquestes condicions, es va poder abordar a temps gràcies a l'avís d'un ciutadà al telèfon d'emergències 112.

La trucada va permetre als Agents Rurals i als Mossos d'Esquadra actuar de forma ràpida i aturar el vehicle abans que la situació derivés en un accident o un incident més gran. Els agents van procedir a immobilitzar el camió ia fer les proves d'alcoholimetria al conductor i van confirmar que conduïa sota els efectes de begudes alcohòliques.

A més de conduir amb una elevada taxa d'alcohol, el conductor mostrava un comportament temerari al volant, cosa que incrementava considerablement el perill tant per a ell com per a la resta d'usuaris de la carretera. Davant d'aquesta situació, els agents van decidir procedir amb una denúncia penal, atesa la gravetat de les infraccions comeses i el risc latent d'un possible accident de grans proporcions.