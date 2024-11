Alerta per una estafa per SMS en què es reclama un deute de l'Ajuntament de Barcelona

Alerta per estafes a Barcelona - Canva Pro -kanuman de Getty Images Pro

Els Mossos d'Esquadra han alertat la ciutadania d'una estafa per SMS on els presumptes estafadors reclamen al receptor un deute de l'Ajuntament de Barcelona i envien un enllaç per introduir les dades personals.

En un missatge a 'X', recollit per CatalunyaPress aquest dimecres, han detallat que aquests missatges fraudulents "cada vegada són més comuns".

"Accedeixi sempre per la web oficial quan faci tràmits en què hagi d'introduir les seves dades", han avisat.