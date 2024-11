Detingut un jove a Olot per possessió i distribució de pornografia infantil

Dos agents de la Policia Nacional. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys a Olot (La Garrotxa) per emmagatzemar i distribuir pornografia infantil, segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest dijous 7 de novembre.

El National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), establert als Estats Units, va ser qui, durant un ciberpatrullatge, va localitzar un usuari a la capital d'aquesta comarca de la demarcació de Girona que havia estat emmagatzemant i distribuint arxius d'aquest tipus.

La NCMEC va traslladar aquesta informació a la Unitat Central de Ciberdelinqüència (UCC) de la Policia Nacional, que va assignar la investigació a la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona, que va aconseguir identificar l'autor del presumpte delicte després de fer diverses gestions. .

A l'entrada i registre al domicili, realitzada el 17 d'octubre passat, els investigadors van descobrir que el sospitós havia estat fent descàrregues d'arxius pedòfils, així com una "guia" en què s'explicava no només com descarregar aquests continguts, sinó com mantenir relacions amb menors, fins i tot de molt curta edat, per la qual cosa va quedar detingut.

Els pèrits informàtics forenses de la Policia Nacional continuen analitzant tot el material confiscat mentre que el sospitós, que va passar a disposició judicial el 18 d'octubre, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars, segons han informat fonts policials coneixedores del cas a Europa Press.