La policia troba ADN compatible amb un dels investigats al jersei d'Helena Jubany

Un dels accessos al jutjat de Sabadell que porta el cas.

La Unitat Central d'Anàlisis Científiques de la Policia Nacional ha trobat ADN compatible amb un dels investigats pel crim d'Helena Jubany, SL , al jersei que la jove portava posat el 2 de desembre de 2001, la data en què va ser assassinada .

En un informe de 14 pàgines, al qual ha tingut accés Europa Press , i ha remès al Jutjat de Sabadell que investiga el crim, la Policia Nacional informa que, a la barreja extreta d'un frotis a la zona lateral esquerra inferior del jersei s'han trobat coincidències compatibles amb el perfil genètic de SL

De l'anàlisi i comparació d'haplotips del cromosoma Y, es conclou que "no es pot descartar" la presència de l'ADN de l'investigat , ja que no s'ha identificat cap discrepància amb el seu material genètic a la barreja analitzada, encara que sí que es descarta la presència del haplotip de l'altre sospitós, XJ, perquè hi ha 6 discrepàncies amb el perfil genètic.

En l'anàlisi de STRs autosòmics, es conclou que és 24 vegades més probable que SL i tres persones més contribuïssin a la barreja d'ADN localitzada al jersei d'Helena Jubany que aquesta s'hagués produït per quatre desconeguts de la població.

Aquest informe del Laboratori de Biologia-ADN de la Unitat Central d'Anàlisi Científica de la Comissaria General de la Policia Científica de Madrid apunta a un altre informe del setembre del 2023 de la doctora Gemma Marfany, catedràtica de genètica humana de la Universitat de Barcelona, que va apuntar que diversos marcadors analitzats del cromosoma Y eren compatibles amb el perfil genètic de SL

Qui era la jove Helena Jubany?

Helena Jubany era una jove bibliotecària i periodista de 27 anys que va ser trobada morta el 2 de desembre del 2001 a Sabadell. El seu cos va aparèixer nu i amb cremades al pati interior d'un edifici, després d'haver estat llançada des d'un terrat. Se sospita que havia estat drogada abans de morir, ja que en el seu sistema es van trobar restes de medicaments sedants.

Dies abans del seu assassinat, Helena havia rebut missatges anònims i estranyes notes acompanyades de begudes que contenien ansiolítics. Les investigacions inicials van apuntar a un cercle proper d'amics i coneguts. , però es va suïcidar a la presó sense haver estat jutjada, i el cas va quedar sense resoldre's.

Anys després, el 2021, el cas es va reobrir a causa de nous testimonis i proves forenses. El principal sospitós seria el llavors company de Careta, Xavier Jiménez, encara que no s'han trobat prou proves per incriminar-lo directament.