Quinze detinguts a Sabadell i Terrassa per presumptes estafes bancàries a 73 víctimes

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal assentada a Terrassa i Sabadell (Barcelona) i dedicada, presumptament, a la comissió d'estafes bancàries per valor de 125.000 euros a tot el territori nacional, segons ha avançat la policia en un comunicat aquest divendres .

La primera denúncia es va presentar el 2023, quan una entitat bancària va informar que un dels seus clients estava patint un perjudici econòmic per un ús no autoritzat de les targetes i, després de diverses gestions, la policia va detectar que els presumptes autors havien suplantat números de telèfon amb un 'software' per obtenir les dades i que estudiava fer servir altres mètodes com el 'phishing' o el fill en problemes.

L'organització, que presumptament va estafar 73 víctimes, comptava amb mules, persones que havien prestat al grup els seus comptes bancaris per rebre les transferències fraudulentes obtenint a canvi una recompensa de 20 euros i realitzaven el reintegrament dels diners el més ràpid possible per dificultar el rastreig i donar-li una aparença legal, aconseguint així blanquejar els diners fraudulents.

El 3 d'octubre es van detenir un total de 15 persones, entre les quals figura el líder, que actuava com a hacker, i van bloquejar 49 comptes bancaris usats per l'organització, a més de 3 registres en què la policia va confiscar armes blanques, bàscules de precisió, lingots d'or, rellotges d'alta gamma, 46.000 euros en criptomonedes, 32 telèfons mòbils, una impressora per a la producció de targetes bancàries juntament amb documentació personal falsa i més de 200 targetes SIM.

També 4 segells automàtics de metges col·legiats juntament amb receptes mèdiques falsificades, ja que durant els registres la policia va descobrir que l'organització també es dedicava, presumptament, a traficar amb substàncies estupefaents, així com a la falsificació de receptes mèdiques per a l'obtenció de fàrmacs i ansiolítics i la falsificació de moneda.