Desmantellen una banda que introduïa drogues a locals d'oci nocturn de Lleida

Una de les drogues trobades és la cocaïna rosa.

La Policia Nacional ha desarticulat, amb diversos operatius fets entre octubre i novembre, una xarxa d'introducció de drogues a locals d'oci nocturn de Lleida, operació en què ha detingut 3 persones involucrades.

Els arrestats es dedicaven a coordinar l'entrada i la venda de diversos tipus de compostos amfetamínics als establiments, els quals s'elaboraven en un domicili de la mateixa ciutat, ha informat el cos en un comunicat aquest dilluns 11 de novembre.

Després d'una vigilància discreta, els agents del CNP van aconseguir identificar els presumptes autors, així com verificar el lloc on s'elaboraven les drogues i com la xarxa contactava amb distribuïdors menors.

La investigació va culminar el 31 d'octubre passat amb la detenció de dues de les persones sospitoses, i dimarts 5 de novembre se'n va detenir una tercera.

Al registre a la casa on s'elaboraven les substàncies, la policia va trobar 21 grams de cocaïna rosa (tusi), 43 grams de ketamina, 38 comprimits d'MDMA (èxtasi), 15 grams de cocaïna, 14,6 grams de MDMA en pols , 15,8 grams de marihuana i 1.130 euros en efectiu.