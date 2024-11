Dos anys de presó per a un monjo de Montserrat que va abusar sexualment d'un menor d'edat

L'Abadia considera l'actuació de l'acusat "totalment contrària als valors" que defensa. Foto: EuropaPress

L' Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó un monjo de Montserrat per abusos sexuals a un membre de la comunitat el 2019, quan el condemnat en tenia 39 i la víctima 17.

La sentència ha estat dictada per la Secció 6 de l'Audiència després que l'acusat hagi expressat la seva conformitat amb els fets imputats al judici celebrat aquest dilluns.

El tribunal considera el monjo responsable d'un delicte continuat d'abusos sexuals a una persona més gran de 16 anys i un menor de 18 concorrent les circumstàncies atenuants de reparació parcial del dany i l'analògica de confessió, per la qual cosa li imposa la pena de dos anys de presó , amb l'accessòria d'inhabilitació del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.

La sala també prohibeix l'acostament a la víctima a un radi de 1.000 metres, així com la comunicació durant 6 anys; ordena llibertat vigilada per 5 anys i inhabilitació especial per a qualsevol professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat per un temps de 5 anys després del compliment de la pena de presó imposada.

La sentència declara provat que l'acusat va establir una relació amb la víctima, que es va anar estrenyent fins que el monjo el va convidar a passar un cap de setmana al Monestir del 3 al 5 de maig del 2019.

L'acusat va proposar al beure cava "amb la finalitat que la ingesta d'alcohol facilités l'inici d'una relació sexual", afirma el tribunal

Tots dos van mantenir relacions sexuals i la víctima, "tot i estar incòmode amb la situació, no ho va verbalitzar clarament, a causa del seu estat de semi embriaguesa, la diferència d'edat, l'ascendent que tenia l'acusat sobre ell i l'entorn no habitual a que es trobava".

Danys psicològics



De tot això "es va aprofitar conscientment l'acusat", cosa que va provocar a la víctima un trastorn per estrès posttraumàtic, que va precisar psicoteràpia i seguiment psicològic durant un període d'almenys dos anys, durant el qual va decidir presentar denúncia.

Segons un comunicat de l' Abadia de Montserrat, a causa de la manca de béns del condemnat, assumeix el pagament íntegre dels 20.000 euros corresponent a la indemnització demanada, tant per la víctima com pel ministeri fiscal.

L'Abadia de Montserrat ha condemnat l'actuació del monjo i qualsevol mena d'abús, que considera "totalment contrària als valors i principis que defensa i intenta viure cada dia".

"Ens sentim avergonyits i demanem perdó a la víctima per tots els danys que li han estat causats", ha afirmat l'Abadia.

Ha afirmat que "des del primer moment" ha col·laboradora activament en el procés de justícia restaurativa per ajudar-lo a superar en la mesura que sigui possible la situació i ha dit que pot continuar comptant amb el tot el suport.

Procés canònic



L'Abadia ha explicat que en el moment que van tenir coneixement dels fets va iniciar una investigació d'altres possibles víctimes, sense que se n'hagi identificat més.

El monestir ha assegurat que, una vegada conclòs el procés penal, seguirà el canònic, que haurà de resoldre en conseqüència, i continuaran en vigor les mesures cautelars canòniques imposades des del començament, especialment la prohibició d'exercir el ministeri i l'allunyament de Montserrat.