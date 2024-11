Prorroguen la detenció de l'arrestat a Barcelona per apunyalar el seu fill en estar sedat

Arxiu - Imatge d'arxiu d'una detenció dels Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

La titular del Jutjat d'Instrucció 2 de violència sobre la dona de Barcelona ha acordat prorrogar la detenció de l'home que presumptament va apunyalar el fill menor d'edat dissabte a la matinada al barri d'Horta de Barcelona i després es va tirar pel balcó, segons una resolució consultada aquest dilluns.

"Ha estat intervingut quirúrgicament, no corrent perill la seva vida, romanent a la unitat de cures intensives amb sedació que no ha pogut ser retirada atès que en fer-ho s'alterava, es posava agressiu i calia fer contenció amb medicació", recull la magistrada a la resolució, en què afegeix que no se sap quan se li podrà prendre declaració.

Tot i així, argumenta, a causa de la gravetat dels fets que se li atribueixen, es prorroga a la seva detenció, i ha de quedar custodiat a l'hospital pels Mossos d'Esquadra "fins que pugui ser escoltat".

La magistrada ha acordat prorrogar la detenció per "termini màxim de 72 hores" des de la notificació d'aquesta interlocutòria i, en cas que el 14 de novembre no se l'hagués pogut escoltar, anuncia que es tornaran a analitzar les circumstàncies concretes per acordar-ne una nova pròrroga i així successivament fins que sigui possible, recull el document.

En la resolució, demana als Mossos d'Esquadra que custodien al detingut que "no faci cap trucada telefònica ni rebi visites externes, llevat de les que judicialment poguessin ser acordades".