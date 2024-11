El senyal internacional d'auxili salva una dona a Lloret de Mar després de l'agressió de la seva exparella

El 31 d'octubre passat, una patrulla dels Mossos d'Esquadra a Lloret de Mar va protagonitzar una intervenció ràpida que va evitar una situació de violència de gènere en plena via pública, segons publica Diari de Girona. L'acció clau: un senyal discret però poderós que va fer la víctima des de l'interior del cotxe, alertant els agents de la seva situació.

El gest d'auxili en acció

Mentre els Mossos d'Esquadra patrullaven el carrer Mas Arbós, van observar com la copilot d'un vehicle treia el braç per la finestra i feia el gest internacional d'auxili contra la violència de gènere. Aquest gest, àmpliament reconegut i utilitzat per alertar tercers sense verbalitzar-lo, consisteix a aixecar la mà amb el palmell obert, per després tancar el polze i, finalment, els altres dits fins a formar un puny.

Intervenció dels agents: rescat en el moment precís

La ràpida actuació dels agents va permetre que el vehicle fos detingut immediatament, separant el conductor —un jove de 23 anys— de la seva exparella, que anava com a passatgera i acabava de ser agredida, segons va relatar la víctima. Al cotxe també hi havia dos menors d'edat als seients del darrere, cosa que feia la situació encara més delicada.

La víctima va poder explicar llavors als agents els fets i, gràcies a la seva denúncia, l'home va ser detingut al lloc dels fets per un delicte de violència masclista. La ràpida identificació del senyal per part dels Mossos va permetre que la intervenció es realitzés sense demora, resguardant la dona i els menors presents al vehicle.

La importància del senyal internacional d'auxili per a víctimes de violència de gènere

El senyal internacional d'auxili s'ha tornat una eina essencial per a dones en situació de perill, permetent alertar sense necessitat de paraules i sense posar en risc la seva seguretat. En aquest cas, va ser determinant perquè la patrulla entengués la situació i actués immediatament. L'eficàcia d'aquest simple gest s'està veient reflectida en una consciència creixent en la població i en les forces de seguretat, que cada cop més reconeixen la seva importància.

L'acció de la justícia: el detingut s'enfronta a càrrecs de violència de gènere

L'home, que no tenia antecedents, va ser posat a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes. Aquesta intervenció és un recordatori de la importància de conèixer i difondre lús daquest senyal dauxili, que pot salvar vides i permetre que les autoritats actuïn a temps.