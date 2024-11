Detingut el propietari d'un concessionari de Barcelona per estafa a la compravenda de motos

Arxiu - Recurs d'una detenció dels Mosos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

Agents de la Unitat de Recerca de la comissaria de Sarrià-Sant Gervasi dels Mosos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys i investiguen penalment 3 persones més per una presumpta estafa en un concessionari de Barcelona, segons ha informat la policia en un comunicat aquest dijous.

La investigació va començar arran d?una denúncia per una presumpta estafa relacionada amb la compravenda de vehicles a finals d?agost, quan els Mossos van descobrir que un grup criminal es dedicava a comprar motos de segona mà, revendre-les i quedar-se amb els diners sense donar-li la part corresponent als venedors, així com a vendre motos noves que mai no arribaven a lliurar als compradors.

Segons els Mossos, quan els afectats es posaven en contacte amb el concessionari, els responsables al·legaven tenir problemes econòmics, fins que al setembre van decidir finalitzar l?activitat comercial i van tancar l?establiment al públic deixant fins a 20 persones estafades, sense poder descartar que hi hagi més afectats .

Finalment, el 6 de novembre passat, els agents van efectuar entrades i registres a tres domicilis de Cabrera de Mar, el Masnou i Matadepera (Barcelona) i van detenir un dels autors --el propietari del concessionari-- a més de recuperar 11 motocicletes, dues elèctriques, i van confiscar documentació de les víctimes i la presumpta activitat delictiva.

Tant al detingut com als altres tres sospitosos se'ls investiga com a presumptes autors de delictes d'estafa, falsedat documental, apropiació indeguda de vehicles i alçament de béns.