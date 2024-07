Un turista mor per la picada d'una aranya amagada al sofà d'un restaurant

L'aranya responsable de la mossegada no ha estat identificada amb certesa. (Foto: Canva Pro)

Un turista anomenat Vinicius ha perdut la vida després de ser mossegat per una aranya verinosa mentre gaudia d'unes vacances amb amics a Cairu (Brasil). Vinicius i els seus sis amics es van detenir a dinar en un restaurant al costat de la platja després d'un viatge amb vaixell. La fatídica mossegada va tenir lloc quan Vinicius es va asseure en un sofà de vímet a l'establiment.

Segons diversos testimonis, un dels amics de Vinicius va advertir sobre el perill de les cadires de vímet, assenyalant un capoll d'aranya al moble. Tot i l'advertiment, Vinicius va decidir asseure's al sofà. L'endemà, va començar a experimentar símptomes greus, com dolor al pit i dificultats per respirar. Va ser traslladat immediatament a l'hospital, on els metges van observar que la carn al voltant de la picada s'estava tornant negra a causa de la necrosi.

La potent neurotoxina de l'aranya s'havia estès per tot el panxell. Tot i els esforços mèdics, Vinicius va lluitar per la seva vida durant cinc dies, però lamentablement va morir aquest passat diumenge 14 de juliol.

El propietari del cafè va explicar la seva visió dels fets: "Això no havia passat mai en 20 anys. No n'hem tingut notícies, cap client va venir a nosaltres, ningú ens va buscar, ningú va demanar ajuda". Actualment, el personal del cafè està revisant les imatges de les càmeres de seguretat internes per determinar com i quan va ser mossegat Vinicius.

L'aranya responsable de la mossegada no ha estat identificada amb certesa. No obstant això, el Brasil alberga algunes de les aranyes més verinoses del món, com la vídua marró i l'aranya errant, conegudes per la seva letalitat. Aquestes aranyes són especialment perilloses per les seves neurotoxines, que poden causar danys severs i, en casos extrems, la mort.

L'incident ha deixat una profunda impressió a la comunitat i als turistes, destacant la necessitat de mesures preventives addicionals en àrees amb fauna perillosa.