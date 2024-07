Quatre anglesos detinguts per agredir una nena de 13 anys a la final de l'Eurocopa

Aficionats anglesos a l'estadi. (Foto: EuropaPress, Canva Pro)

La final de l' Eurocopa continua portant cua, i és que la policia de Berlín ha confirmat que van arrestar quatre aficionats que havien consumit cocaïna i que havien intentat agredir presumptament una nena de 13 anys. Segons les informacions que han transcendit, els aficionats van causar disturbis durant i després del partit.

La policia alemanya, en col·laboració amb les autoritats angleses, va desplegar un gran nombre d?agents per controlar la situació. Tot i els esforços preventius, no van poder evitar tots els incidents violents.

El pare de la nena va explicar la seva versió dels fets: "Era al 20.2 amb la meva filla de 13 anys i teníem els seients del final del passadís just al costat de l'entrada. Tot anava bé fins a uns cinc minuts abans de l'inici, quan la pobra noia estava totalment envoltada de calbs drogoaddictes que bàsicament intentaven aixafar-la i fregar-se contra ella", denunciava, afegint que es va enfrontar "a un i li vaig demanar una mica d'espai per a una joveneta i gairebé m'arrenca el cap".

"Un parell de companys el van detenir, però després es va passar la resta de la primera meitat just darrere nostre fent comentaris amenaçadors i sent un imbècil. Va arruïnar per complet el viatge que la meva filla havia estat esperant amb tanta il·lusió. Aquesta no és la meva Anglaterra ", lamentava.