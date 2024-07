Condemnen a 16 anys de presó un exfutbolista de la Premier League per dues violacions

Foto: CanvaPro

Nathan Ashton , exjugador de la Premier League amb el Fulham FC, ha estat sentenciat aquest dimarts a 16 anys de presó després de ser declarat culpable de violar dues dones en incidents separats, ocorreguts amb vuit anys de diferència.

El Tribunal de la Corona de Reading va escoltar els testimonis esquinçadors de les víctimes i va dictar una sentència que posa fi a la carrera del futbolista de 37 anys, que també va jugar per a Wycombe Wanderers i va ser internacional juvenil amb Anglaterra.

El primer atac va tenir lloc el 2015, quan Ashton va portar la seva víctima des de Reading fins a un camp, on la va obligar a pujar al seient del darrere del cotxe i la va violar. La dona, profundament afectada, va haver d'esperar uns quants anys fins a atrevir-se a denunciar la violació perquè tenia por de no ser creguda.

La segona agressió va tenir lloc el febrer del 2023. En aquesta ocasió, la víctima es va despertar al llit d'una amiga per trobar Ashton obligant-la a mantenir relacions sexuals. Malgrat les seves repetides súpliques perquè s'aturés, Ashton va continuar. Aquesta víctima va denunciar l'atac a la policia poc després que passés.

Durant el judici, les dues víctimes van llegir les seves declaracions d'impacte personal des de l'estrada, compartint el profund i durador efecte que els atacs d'Ashton van tenir a les seves vides. La segona víctima va descriure com ara pateix atacs de pànic i apnea del son, subratllant l'"impacte devastador i de llarg abast" a la seva vida.

El jutge Mathew Turner, en emetre la sentència, va assenyalar que Ashton havia utilitzat la seva força física sense mostrar empatia ni compassió, qualificant-lo de manipulador i centrat únicament en la seva pròpia satisfacció sexual. A més de la condemna de 16 anys de presó, es va imposar una ordre de restricció de la mateixa durada i Ashton serà inclòs al Registre de Delinqüents Sexuals de per vida.

L'advocada defensora Catherine Purnell va reconèixer el dolor expressat per les víctimes, però va intentar presentar els remordiments d'Ashton de la manera més diplomàtica possible. Tot i això, el jutge Turner ha subratllat que considerava el remordiment d'Ashton com a "limitat".