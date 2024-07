Moren 6 vietnamites en un hotel de luxe de Tailàndia: han estat enverinats?

Agents de la policia de Tailàndia. Foto: Europa Press

La policia de Tailàndia va trobar, el 16 de juliol passat, els cossos de 6 ciutadans vietnamites en una habitació d'un hotel de luxe a la capital del país, Bangkok. Les autoritats estudien la possibilitat que les víctimes fossin enverinades.

Es tracta de tres homes i tres dones que van ser en una habitació de l'hotel Grand Hyatt Erawan, ubicat al districte de Pathum Wan, sense aparents signes de violència física.

Els investigadors han identificat els morts com a sis ciutadans vietnamites, dos d'ells amb nacionalitat nord-americana. Segons apunten les primeres indagacions, haurien mort intoxicats, encara que de moment se'n desconeixen les causes.

Els agents van trobar plats de menjar intactes al?interior de l?habitació i gots de te a mig beure. Les maletes dels sis turistes estaven preparades. Les autoritats busquen una setena persona que es trobava al registre de l'hotel.

El primer ministre tailandès, Srettha Thavisin, ha visitat el lloc dimarts a la nit i ha afirmat que les primeres investigacions indiquen que les víctimes portaven mortes 24 hores abans de ser trobades, segons ha recollit Bangkok Post .

L'FBI s'uneix a la investigació

L?última novetat del cas és que, des d?aquest dimecres 17, l?Oficina Federal d?Investigació dels Estats Units (FBI) s?ha unit a les autoritats tailandeses per a la investigació.

Thavisin ha explicat que aquesta decisió és perquè dos dels morts tenen nacionalitat nord-americana, si bé tots ells són vietnamites, segons ha informat la cadena de televisió Thai PBS .

El portaveu del Departament d'Estat nord-americà, Matthew Miller, que ha ofert els seus "més sincers condols a les famílies per la seva pèrdua, ha afirmat que Washington està "monitoritzant de prop la situació i està a punt per brindar assistència consular aquestes famílies".

Hores abans, el cap de la diplomàcia nord-americana, Antony Blinken, ha parlat amb el seu homòleg tailandès, Maris Sangiampongsa, per felicitar-lo per assumir el seu nou càrrec, si bé encara no s'havia fet pública la informació sobre el descobriment dels cossos, per això que han abordat temes com l'associació bilateral de cara a continuar "contribuint a la pau, l'estabilitat i la prosperitat a la regió".

A més, Blinken li ha agraït el suport de Tailàndia a un alto el foc "immediat i l'alliberament de tots els ostatges retinguts per Hamàs" a la Franja de Gaza, mentre que han acordat "continuar treballant junts cap a un acord integral d'alto el foc que permetria l'alliberament dels ostatges, inclosos els nacionals tailandesos, i augmentaria significativament els nivells d'assistència humanitària a l'enclavament palestí.