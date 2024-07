Mor un hoste d'un hotel després d'abrasar-se amb l'aigua de la dutxa a 65ºC

Foto: Canva Pro

La família d'Alex Chronis, un ancià de Tennessee, ha estat indemnitzada amb 2 milions de dòlars després d'imposar una demanda per mort per negligència. El tràgic incident va passar quan Chronis, de 76 anys, va patir unes lesions fatals en exposar-se a aigua bullint mentre es dutxava en un hotel durant un viatge de feina.

Chronis, un venedor de menjar, s'allotjava a l'Econo Lodge a Erlanger (Kentucky), el novembre del 2021. Segons el Knoxville News Sentinel , l'aigua a la dutxa de l'hotel va arribar a més de 65ºC, una temperatura capaç de causar cremades de tercer grau en qüestió de segons.

Tot just va entrar en contacte amb l'aigua abrasadora, Chronis es va desplomar a la dutxa. Afortunadament, dos companys de feina que compartien l'habitació van sentir els seus crits i el van rescatar immediatament, segons es detalla a la demanda.

Inicialment, Chronis va intentar tractar les seves cremades amb medicaments comprats a la farmàcia i va continuar amb les seves activitats. Tot i això, més tard es va dirigir a urgències per rebre tractament mèdic, tot i que va abandonar l'hospital per poder tornar a treballar.

Els dies següents, l'estat de salut de Chronis va empitjorar, cosa que el va portar a tornar a l'hospital, on va estar internat gairebé cinc mesos. Durant la seva estada, es va sotmetre a un empelt quirúrgic per tractar les cremades i va rebre tractament per a altres complicacions no especificades.

L'abril del 2022, Chronis va ser traslladat a un centre de rehabilitació a Knoxville, la seva ciutat natal, però la seva salut no va millorar. Finalment, el juny d'aquell mateix any, va ser readmès a l'hospital on va morir.

Demanda per negligència

La família de Chronis va presentar una demanda poc després de la seva mort. Un jurat de Tennessee va determinar que el propietari de l'hotel no va complir el deure de mantenir l'habitació de l'hotel en condicions raonablement segures per als hostes.

El veredicte va dictaminar que havien d'indemnitzar amb 1,3 milions de dòlars la família de Chronis per cobrir despeses mèdiques, 250.000 dòlars per dolor i patiment, 16.000 dòlars per despeses funeràries i 500.000 dòlars per danys punitius.

"El jurat va reconèixer la negligència de l'acusat i les terribles lesions que va patir Alex com a resultat", va declarar Jeff Blankenship, advocat de la família, a Law&Crime. "La mort podria haver-se evitat fàcilment si l'administració de l'hotel hagués implementat procediments de seguretat adequats per als seus clients".