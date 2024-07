Mor una dona després de trencar-se el coll en una mala caiguda en una catapulta aquàtica

Exemple de la catapulta aquàtica. Foto: Youtube BipAndBip

Unes vacances familiars a les Filipines van acabar en tragèdia quan una turista britànica va perdre la vida després de pujar a un matalàs inflable enorme. La dona, mare de dos fills, va patir un accident catastròfic mentre feia l'activitat de la catapulta aquàtica a l'illa d'Olango (Cebú) l'11 de juliol passat.

En un vídeo que s?ha difós per les xarxes socials, es pot veure la dona, d?aproximadament 40 anys, recolzada en un extrem d?un inflable gegant sobre un embarcador. Un empleat del lloc, situat en un podi elevat, va saltar sobre l?altra banda de l?inflable, catapultant la turista diversos metres al?aire. Instants després, la dona va perdre el control i va caure de cap sobre l'inflable, patint una fractura al coll que va resultar ser fatal.

Testimonis presencials, incloent-hi socorristes, van observar amb horror l'accident i van córrer per socórrer-la quan van notar que la dona no es movia després de l'impacte. Jay Paul Ontong, un treballador de 21 anys, la va rescatar de l'aigua i la va portar a la riba. Tot i això, les lesions eren massa greus.

Immediatament, la víctima va ser traslladada al Centre Mèdic Vicente Sotto Memorial, on va caure en coma. Lamentablement, mai no es va recuperar i va morir aquest passat 19 de juliol. La policia va confirmar que la causa oficial de la mort va ser "lesió a la columna vertebral a causa d'esports aquàtics extrems".

El nom de la dona no ha estat revelat per protegir la privadesa de la seva família, que es troba profundament afligida per la pèrdua.

En resposta al tràgic incident, l'alcalde de la ciutat de Lapu-Lapu, Junard Chan, va ordenar el cessament immediat de les operacions a Pinky's Floating Cottage, el lloc de l'accident.

"Tanquem l'atracció immediatament després de la mort del visitant", va declarar Chan. A més, va anunciar una propera reunió amb tots els operadors locals per revisar i millorar les pràctiques de seguretat en les activitats aquàtiques.

El gerent del complex on va tenir lloc l'accident va assegurar que tots els visitants reben instruccions de seguretat abans de participar a l'activitat del globus inflable. També es van comprometre a assistir la família de la morta amb les despeses mèdiques i funeràries.

Aquest incident ressalta la importància de les estrictes mesures de seguretat en activitats recreatives extremes i la necessitat de supervisió constant per prevenir tragèdies similars en el futur.