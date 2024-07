Un actor brasiler mor després de caure del balcó mentre estava borratxo

Thommy Schiavo. Foto: Instagram @thommyschiavo

El món del cinema brasiler està de dol després de la tràgica mort de l'actor Thommy Schiavo , de 39 anys, que va morir després de caure des del balcó del seu apartament a Cuiabà (Brasil). L'accident va tenir lloc dissabte al matí quan l'estrella de televisió era a la seva residència.

Segons va informar la Policia Civil de Mato Grosso, les imatges de vigilància mostren Schiavo assegut al balcó del seu apartament, ubicat al segon pis. Moments després, se'l veu estirat a terra. En posar-se dempeus, va perdre l'equilibri i va caure des d'una altura d'aproximadament quatre metres. L'actor va ser trobat de cap per avall i sense ferides visibles.

La nit anterior a l'accident, Schiavo havia sortit amb amics a un local a Cuiabà. Segons va informar, va tornar al seu apartament poc abans del tràgic incident. El seu últim treball actoral va ser en la segona temporada de l'exitosa sèrie Pantanal , emesa el 2021, on va interpretar el personatge João Zoinho. La seva actuació va incloure una destacada escena de petó gai amb l'actor Silvero Pereira, fet que va ser considerat un moment significatiu per a la televisió brasilera.

El seu pare, Horacio Ramos, va expressar el dolor profund que sent la família. "És un moment dolorós, fa tant de mal que no hi ha manera d'explicar-ho", va declarar a TV Fronteira. Ramos va recordar la propera relació que mantenia amb el seu fill, que havia acabat recentment de filmar una nova sèrie de televisió. Els amics de Thommy van ser els que van contactar el seu cunyat per comunicar-li la tràgica notícia.

La notícia de la seva mort va commocionar la indústria de l'entreteniment. "La gent de Globo està en xoc", va comentar Ramos. "Thommy era una persona molt estimada a Globus. Va ser allà i va conquistar la gent amb la seva manera senzilla i humil".

El funeral de Thommy Schiavo es va dur a terme el diumenge 21 de juliol a la tarda a São Paulo. Des que es va conèixer la notícia de la seva mort, amics i seguidors han inundat les xarxes socials amb missatges d'homenatge i condols. "Descansa en pau, amic meu. Estaves feliç, amb plans genials... Déu et té als braços!", va escriure un amic.

Leandro Lima, coprotagonista de Pantanal , va expressar la seva incredulitat: "Encara estic atordit, intentant pair tot això. Thommy era un paio amb un cor enorme". L'actriu Fernanda Paes Leme i Alexandre Nero també van compartir els seus condols, destacant la pèrdua per al món artístic.

Thommy Schiavo, que va començar la seva carrera actoral el 2006 després de graduar-se de l'escola de teatre a Rio de Janeiro, deixa un llegat al cinema i la televisió amb participacions en produccions com Além de Tempo i Beleza Pura . L'actor deixa enrere la seva dona, Angra Monaliza, i la seva filla d'un any, que enfronten la pèrdua del seu estimat marit i pare.