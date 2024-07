Un policia americà mata a trets una dona negra que havia trucat a emergències

Foto: Twitter @johnbryanesq

La Policia de l'estat d' Illinois (Estats Units) ha publicat un vídeo captat a través de la càmera incorporada al cos d'un dels seus agents que va matar a trets una dona afroamericana dins de casa seva després de trucar als serveis d'emergències per la possibilitat d'un "intrús" als voltants.

El vídeo ha estat publicat en el marc del judici iniciat contra l'agent identificat com a Sean Grayson, que ha estat imputat pel càrrec d'assassinat, segons ha informat la cadena de televisió CNN. Les imatges mostren l'agent imputat i un altre de més conversant de manera tranquil·la a l'interior de la vivenda amb Sonya Massey, les víctimes de 36 anys, fins que comença una breu discussió al voltant d'una olla d'aigua bullint.

Quan un dels agents va expressar que s'allunyaria de la seva "aigua bullint", a la qual cosa ella va respondre que li "reprèn en nom de Jesús", una afirmació que fa dues vegades. "Serà millor que no ho facis o et juro per Déu que et pego un tret a la puta cara", reacciona l'agent, i després ella li demana perdó mentre aixeca l'olla, moment en què el policia li demana deixar-lo anar.

Just després se senten els tres trets que van acabar amb la vida de la dona. Després, l'agent es justifica assegurant que li llançaria aigua bullint just després de dir que el "reprenia en nom de Jesús".

BIDEN ASSEGURA QUE LA FAMÍLIA DE SONYIA "MEREIX JUSTÍCIA"

Per part seva, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que la família de Sonya "mereix justícia", i s'ha mostrat amb "el cor trencat" per la seva mort. "La família de Sonya mereix justícia. Tinc el cor trencat pels seus fills i per tota la família, que s'enfronten a aquesta pèrdua impensable i sense sentit. Jill i jo estem de dol amb la resta del país i les nostres oracions estan amb la família de Sonya, els seus éssers estimats i la comunitat en aquests moments devastadors", ha expressat Biden, segons un comunicat de la Casa Blanca.

En aquest sentit, ha assegurat que la dona "hauria d'estar viva" i que aquesta acció recorda que "els nord-americans de raça negra temen per la seva seguretat d'una manera que molts" altres ciutadans no fan, tot recordant que tots els nord-americans han de poder demanar ajuda sense témer per les seves vides.