Mor un nen que va néixer amb quatre cames, quatre braços i dues cares

Foto: CanvaPro

Un impactant cas ha tingut lloc a l' Índia , on un nounat amb característiques extremadament inusuals ha mort poc després de néixer. El nadó va néixer amb quatre braços, quatre cames i dues cares. Aquest esdeveniment extraordinari va tenir lloc en un hospital rural, on la mare va ser traslladada d'urgència en experimentar dolors de part.

El personal de l'hospital va quedar estupefacte en descobrir que el nadó estava unit a un cos que no s'havia desenvolupat completament, cosa que va resultar en la presència de dues cares, quatre extremitats i altres trets físics. Les extremitats subdesenvolupades sobresortien del pit del nen. Lamentablement, el nadó va morir cinc hores després de néixer.

Aquest cas és tan estrany que els metges no tenen un nom específic per descriure la condició del nen. La causa exacta de la mort no s'ha determinat, tot i que se sap que el nadó no es podia alimentar adequadament, cosa que en va complicar la supervivència. La inusual aparença del nadó va causar temor entre el personal de l'hospital, que ràpidament el van portar a l'exterior i van generar un petit caos dins del centre mèdic.

Tot i que el part va ser senzill i sense complicacions aparents, es va dur a terme en una regió rural on les dones poques vegades tenen accés a exàmens prenatals, cosa que explica per què la condició del nadó va ser una sorpresa total.

Encara que aquesta condició específica és extremadament rara, altres formes de bessons units han tingut lloc a lÍndia i països propers. El novembre de l'any passat, una altra dona a l'Índia va donar a llum un nadó amb quatre braços i quatre cames. A Indonèsia, uns bessons van néixer units per la pelvis, amb tres cames, quatre braços i un sol penis, sent anomenats "bessons aranya".

La incidència de bessons units s'estima en un de cada 50.000-200.000 naixements vius. Aquesta condició passa quan un sol òvul fertilitzat es divideix i es desenvolupa en dos individus que romanen físicament connectats.

Segons la Clínica Maig, el procés de divisió en bessons idèntics es desenvolupa entre vuit i dotze dies després de la concepció, quan les capes que es divideixen per formar els bessons es comencen a desenvolupar en òrgans i estructures específiques. Si aquest procés s'atura prematurament, pot resultar en bessons units. Una altra teoria suggereix que dos embrions separats es fusionen d'hora al desenvolupament.