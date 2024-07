La Policia Nacional desarticula 9 bandes de lladres violents napolitans

Foto: LaVanguardia

La Policia Nacional, en un dispositiu conjunt amb la Polizia di Stato d'Itàlia , ha procedit a la detenció d'un total de 15 persones, cinc a Barcelona, després de desarticular nou grups criminals especialitzats en el robatori de rellotges d'alta gamma.

Així van robar el rellotge que no valia 800.000 euros

L'operació s'emmarca en la cooperació contínua que les autoritats espanyoles i italianes mantenen des de fa dos anys per dur a terme un dispositiu orientat a la detenció de l'arribada a Espanya d'aquests grups itinerants especialitzats en el robatori de rellotges .

Des de l'1 de gener passat i fins a finals de juny, l'operatiu ha permès desarticular vuit cèl·lules criminals que operaven a diferents ciutats espanyoles; els 15 integrants han estat arrestats a Madrid (un), Barcelona (cinc), Palma (un), Eivissa (dos), València (un) i Marbella (cinc).

Segons la Policia, aquests grups tenen un alt grau d'organització i coordinació a l'hora d'executar la seva especialitat delictiva, reflectit en un 'modus operandi' singular en què predomina l'ús d'una motocicleta per dur-los a terme .

Igualment, els investigadors han detectat que molts dels presumptes autors tenen la ciutat italiana de Nàpols com a lloc de procedència, i estan presumptament vinculats als clans de crim organitzat d'aquesta ciutat.

'MODUS OPERANDI'

Els lladres, primer, seleccionaven un objectiu i procedien al seguiment del mateix. Després, un dels integrants de l'organització, muntat en una moto, aprofitava els moments en què la circulació estava parada per un semàfor en vermell i es posava a l'alçada del vehicle on viatjava la víctima, plegant-li el mirall cap al interior.

D'aquesta manera, aconseguien que les víctimes traguessin el braç per la finestreta per col·locar el mirall i, en aquell instant, un altre membre de la cèl·lula li robava el rellotge.

Les investigacions que han permès la detenció dels presumptes autors i l'esclariment dels fets han estat dutes a terme de manera conjunta per la Unitat Central de Delinqüència Especialitzada i Violenta i la Polizia di Stato d'Itàlia, així com per diferents grups de recerca de Policia Judicial de Madrid, Màlaga, Barcelona, Palma, Eivissa, València i Marbella .