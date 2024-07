Troben òrgans humans en un contenidor de Londres

Foto: CanvaPro

La policia de Londres està investigant una inquietant troballa a Rosehill Park (Sutton), on s'han trobat suposats òrgans humans dins d'una brossa. El descobriment es va fer cap a les 16.30 hores d'aquest dimecres. Les autoritats duen a terme un examen forense per determinar si les restes són d'origen humà o animal.

Rosehill Park és un lloc freqüentat per famílies locals i és a prop de l'Hospital St Helier i l'Hospital Infantil Queen Mary. L'àrea està actualment acordonada per la policia mentre continuen les investigacions.

Un portaveu de la Policia Metropolitana ha fet les següents declaracions: "La policia va ser cridada aproximadament a les 4.30 pm del dimecres 24 de juliol per un membre del públic que va informar haver trobat un contenidor a Rosehill Park, Sutton, que contenia el que es va descriure com a òrgans humans o animals al seu interior. El contenidor ha estat assegurat per la policia i el contingut serà examinat per un forense".

L'escena del crim roman sota vigilància policial, mentre els investigadors treballen per aclarir les circumstàncies de la troballa. Aquest incident ha generat preocupació entre els residents locals, que esperen respostes ràpides de les autoritats. La policia ha assegurat que s'està fent un esforç exhaustiu per determinar la naturalesa exacta de les restes trobades i qualsevol possible connexió amb altres casos.

Altres casos similars al Regne Unit

Aquest descobriment a Londres se suma a altres casos recents de troballes de restes humanes al Regne Unit. A Sunderland, la policia està investigant després que presumptes restes humanes van ser trobades a la vora del riu Wear. Agents de policia de Northumbria van ser vistos a Wear Street, South Hylton, duent a terme investigacions després del descobriment de restes prop de la ribera del riu.

Un portaveu de la policia de Northumbria va comentar: "Al voltant de les 10:05 d'avui, rebem un informe sobre el descobriment de presumptes restes humanes a la riba del riu a prop de Wear Street a South Hylton. Els serveis d'emergència estan ara mateix al lloc per fer investigacions". Per tant, aquest escabrós descobriment ha passat més d'una vegada.