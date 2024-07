Un adolescent va manipular les vies del tren per provocar un accident i penjar el vídeo

Foto: CanvaPro

Investigacions han revelat que un adolescent de 17 anys a Bennet (Nebraska) podria haver estat el causant de provocar un descarrilament d'un tren per gravar-lo i publicar-lo a YouTube. L'accident va tenir lloc el 21 d'abril, quan dues locomotores i cinc vagons d'un tren de BNSF Railway van sortir de les vies, encara que van estar en posició vertical. Les investigacions van revelar que el canvi de la via va ser realitzat manualment, i per això aquesta manipulació va provocar l'accident.

El conductor de tren va informar un agent especial de BNSF que, mentre viatjava cap a l'est, es va adonar que les vies estaven desalineades . Tot i que va intentar frenar d'emergència, no va aconseguir aturar el tren abans d'assolir el punt de canvi, cosa que va acabar en el descarrilament. Posteriorment, un investigador va descobrir que faltava un interruptor de seguretat, cosa que indicava una manipulació intencionada.

Durant la investigació inicial al lloc de l'accident, el jove de 17 anys es va presentar per preguntar sobre el descarrilament . Va afirmar haver gravat l'incident amb el telèfon mòbil i al vídeo es va veure l'escena abans, durant i després de l'accident.

Tres dies després de l'incident, un investigador de BNSF va revisar les imatges de càmeres de seguretat que van captar un cotxe als voltants, amb el mateix adolescent caminant cap a l'extrem sud de les vies a prop del canvi de via. Més tard, se'l va veure tornar al seu vehicle.

A més, l'adolescent va ser gravat conduint per Monroe Street i estacionant abans de col·locar un trípode, presumptament per gravar el descarrilament des de l'estacionament de Frontier Coop.

El vídeo del descarrilament va ser publicat en un compte de YouTube que sospiten que pertany al jove. A causa d'aquests fets, les autoritats van obtenir una ordre d'aplanament el 8 de juliol passat, confiscant així el seu mòbil i una gravadora digital 4K. El jove ara s'enfronta a càrrecs per un delicte contra la propietat valorat en 5.000 dòlars, encara que no ha estat acusat formalment ni detingut, i la seva identitat es manté en reserva per ser menor d'edat.

El fiscal del comtat de Lancaster, Patrick Condon, va indicar que la seva oficina presentarà una moció per traslladar el cas a un tribunal d?adults. La decisió final sobre si el cas es mantindrà al tribunal de menors o serà transferit a un tribunal d'adults dependrà del jutge a càrrec .

El descarrilament va causar danys estimats en aproximadament 350.000 dòlars a les propietats de BNSF i Omaha Public Power District, reflectint la gravetat de l'incident i les seves conseqüències. Les autoritats continuen investigant el cas per determinar les accions legals corresponents.