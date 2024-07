Mor un treballador durant el rodatge de la nova pel·lícula de 'Superman'

Un fotograma de l'anterior pel·lícula de 'Superman'. Foto: WB

Un membre de l'equip que treballava en la producció de Superman ha estat trobat mort als estudis Trilith d'Atlanta.

Segons informa aquest divendres 26 de juliol el portal Deadline, va ser el passat dia 24 al matí (hora d'estats units) quan el Departament de Policia de Fayetteville va respondre a un avís que un membre de l'equip del film dirigit per James Gunn estava inconscient a les instal·lacions de Trilith, un gran complex d'estudis que actualment acull la producció de Superman i la segona temporada de la sèrie Peacemaker.

Quan van arribar a lloc, els agents i el personal mèdic van trobar la persona morta per una aparent ferida de bala autoinfligida. Segons la publicació, la víctima exercia les seves funcions al set de Superman, encara que les autoritats no han revelat públicament la seva identitat.

"Les proves recollides no van revelar cap sospita de crims, ni cap altra investigació en curs", va dir en un comunicat el capità Austin Dunn, del Departament de Policia de Fayetteville. "No hi ha més detalls que puguem oferir en aquest moment, ja que la investigació està en les primeres fases. Es donarà a conèixer més informació quan sigui apropiat", conclou el capità.

Variety va informar que el director va comunicar a l'equip de Superman la mort d'aquest membre de l'equip i va enviar tothom a casa suspenent la producció durant tota la jornada. Superman es troba actualment en la seva última setmana de rodatge i la seva estrena està prevista per al 2025. El rodatge de la pel·lícula protagonitzada per David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) i Nicholas Hoult (Lex Luthor) es va reprendre el passat dijous 25.

Trilith Studios és un gran recinte de 700 acres situat als afores d'Atlanta que inclou més de 30 platós. L'estudi es va utilitzar en el rodatge de múltiples produccions de Marvel, com Venjadors: Infinity War, Venjadors: Endgame, WandaVision i Loki.

Altres llocs de rodatge utilitzats per a Superman inclouen Cleveland, Cincinnati i Noruega. Cleveland va ser notablement el lloc de naixement de Superman (tant Jerry Siegel com Joe Shuster són de Cleveland i van començar el seu treball a Superman allà), mentre que Union Terminal de Cincinnati va ser la localització triada per Gunn per recrear el Saló de la Justícia, la seu de la Lliga de la Justícia.