Troben el cos d'un nen que va caure per un penya-segat de 200 metres

Penya-segats de Moher. Foto: Flickr, CanvaPro

Irlanda va viure un tràgic succés dimarts passat quan un nen de 12 anys, que estava de vacances amb la família, va caure dels famosos penya-segats de Moher, un espectacle natural que superen els 200 metres d'altitud. Durant una visita a aquest popular lloc turístic a la costa oest d'Irlanda, el nen es va separar de la seva família, cosa que va desencadenar un massiu operatiu de recerca i rescat.

La guàrdia costanera irlandesa, amb el suport de la policia, va liderar una gran cerca utilitzant tecnologia avançada i personal especialitzat. Van desplegar drones per rastrejar la costa rocosa, on les perilloses onades xoquen violentament contra la base dels penya-segats, que s'estenen al llarg d'aproximadament 14 quilòmetres. També es van utilitzar un helicòpter i un bot salvavides a l'operació de rescat.

Les condicions climàtiques adverses, incloses fortes pluges i vents, van obligar a suspendre els esforços de cerca diverses vegades durant la setmana. Tot i això, l'operatiu finalment va concloure quan un vaixell pesquer va trobar el cos del nen al voltant de les 10:00 h. d'aquest diumenge a la badia de Galway, a uns 3 quilòmetres al nord-oest de Dublin.

El cos del nen va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Limerick , on es durà a terme la identificació formal i una autòpsia. Un portaveu de la Garda va deixar les declaracions següents: "Després de la recuperació d'un cos aquest matí, diumenge 28 de juliol, s'ha suspès una operació de cerca costanera d'un nen desaparegut a prop dels penya-segats de Moher, Co Clare, des de dimarts a la tarda, 23 de juliol de 2024. Ara es prepararà un expedient per al forense”.

Un lloc de bellesa i perill

Els penya-segats de Moher , que arriben a una altura de fins a 213 metres al punt més alt, són una de les atraccions turístiques més emblemàtiques d'Irlanda. Tot i això, també són considerats un dels llocs naturals més perillosos del món, amb una mitjana de nou morts a l'any.

El maig passat, una noia d'uns 20 anys va morir després de caure d'un penya-segat. Era una estudiant belga que era a Escòcia. El 2019, un home de la mateixa edat va morir després de relliscar-se mentre es prenia una selfie al cim dels penya-segats.