Mor un nen i set més resulten ferits de gravetat després d'un atac amb ganivet

Foto: EuropaPress, CanvaPro

Aquest matí, el barri tranquil de Southport (Regne Unit) ha estat escenari d'un atac violent quan un home armat amb un ganivet ha irromput en un espai comunitari on es duia a terme un taller de ball i ioga per a nens amb temàtica de Taylor Swift . L'atac ha deixat un nen mort i set persones ferides més de gravetat, entre ells diversos nens.

L'incident va tenir lloc cap a les 11.50 hores del matí. quan la policia va rebre reportis d?un atac a Hart Street. Agents armats de la policia de Merseyside van arribar ràpidament al lloc, aconseguint detenir el sospitós i confiscar-li el ganivet. Les autoritats han assegurat que no hi ha una amenaça més gran per al públic, encara que han instat els ciutadans que evitin la zona mentre es duu a terme la investigació.

Els testimonis han descrit l'escena com a "caòtica i aterridora". Colin Parry, propietari d'un negoci a Hart Street, va comentar que l'atac semblava una “escena d'una pel·lícula de terror”, esmentant que sis o set nenes van ser apunyalades. “Les mares venen aquí ara i cridant. És com una escena d?una pel·lícula de terror”, va dir Parry, visiblement afectat per la magnitud de l?atac.

Les reaccions no es van fer esperar. El primer ministre Sir Keir Starmer va qualificar els apunyalaments com a "horribles i profundament impactants", expressant el seu condol a les famílies afectades i agraint la ràpida resposta dels serveis d'emergència. Per part seva, la ministra de l'Interior, Yvette Cooper , ha expressat la seva profunda preocupació per l'incident i ha reiterat el seu suport a la policia local i als equips d'emergència que han respost a l'atac.

El Servei d'Ambulàncies del Nord-oest (NWAS) va desplegar un ampli operatiu de resposta, enviant 13 ambulàncies, recursos especialitzats, ambulàncies aèries i metges al lloc de l'atac. Segons l'NWAS, vuit pacients van ser traslladats a diversos hospitals, incloent-hi l'Hospital Infantil Alder Hey i l'Hospital Universitari Aintree, per rebre tractament per ferides d'arma blanca.

La comissària de policia i delinqüència de Merseyside, Emily Spurrell, també va expressar la seva commoció per l'incident i va demanar a la població que eviti especulacions en línia mentre es desenvolupa la investigació. La policia continua treballant per aclarir els motius darrere d'aquest violent atac que ha deixat una marca inesborrable a la comunitat de Southport.